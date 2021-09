Der FC Salzburg ist damit die erste Mannschaft der Champions-League-Historie, die in einem einzigen Spiel drei Elfmeter zugesprochen bekam - und das in den ersten Minuten. Gleichzeitig ist es die erste Partie in der Königsklasse überhaupt, in der es vier Elfmeter in einer Halbzeit gab.

Den ersten der insgesamt vier Strafstöße holte der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi für Salzburg in der 12. Minute heraus, den der Gefoulte selbst rechts am Tor vorbeischoss. Nur neun Minuten später machte es Teamkollege Luka Susic vom Punkte besser (21.). Abermals war Adeyemi zuvor im Strafraum zu Fall gebracht worden.

Doch damit nicht genug: Nachdem Sevillas Keeper Bono den 19-Jährigen in der 36. Minute im Eins-gegen-eins-Duell abräumte, zeigte Schiedsrichter Aleksey Kulbakov (Belarus) zum dritten Mal auf den Punkt. Erneut trat Susic an - dieses Mal scheiterte der Kroate jedoch am Pfosten (37.).

Bundesliga Top-Klubs werben um Adeyemi: Hat die Bundesliga eine Chance? 10/09/2021 AM 11:20

Besser machte es dagegen Ivan Rakitic auf der anderen Seite kurz vor der Halbzeit (42.). Nachdem Sevillas Angreifer Youssef En-Nesyri von Maximilian Wöber zu Fall gebracht worden war, ließ sich der ehemalige Barca-Star die Chance aus elf Metern zum 1:1-Ausgleich nicht nehmen.

Das könnte Dich auch interessieren: Weg frei für Hernández: Abwehrchef mit Verspätung?

Tuchel: Champions-Legaue-Titel mein größter Erfolg? Ja, aber....

Bundesliga Leipzig bestätigt: FC Bayern wollte weiteren RB-Star 08/09/2021 AM 11:13