Jürgen Klopp wusste nicht so recht, wie er den 3:1-Sieg seiner Mannschaft bei Benfica Lissabon bewerten sollte.

"Das ist heute schwierig, ehrlich gesagt. Benfica hatte einen richtig guten Matchplan und hat um sein Leben gekämpft. Die erste Halbzeit war voll in Ordnung von uns, dann kriegen wir das Gegentor, weil wir Benfica die Tür ein bisschen aufgemacht haben", sagte der Liverpool-Coach bei "Amazon".

"Die Atmosphäre war generell richtig gut, nach dem Tor für Benfica noch besser. Wir haben das dann durch unsere Wechsel ein bisschen runterkühlen könnnen. Das dritte Tor hat uns dann sehr geholfen und wir hatten Chancen auf mehr", so Klopp.

Letztlich sei Torhüter Odysseas Vlachodimos "wahrscheinlich der beste Benfica-Spieler" gewesen. "Das sagt eigentlich auch schon viel", resümierte Klopp.

Seine Spieler hätten zwischendurch dennoch richtig leiden müssen, weil der Gegner eben doch deutlich mehr drauf habe, als ihm im Vorfeld von englischen Medien zugetraut worden war.

"Ich bin ja nicht komplett behämmert und denke, wir müssen hier Benfica weghauen. Vor dem Spiel hat mich ein englischer Kollege gefragt, wie froh ich wäre, wenn wir nächste Woche ein ganz ruhiges Rückspiel haben könnten. Gott im Himmel! Das ist Champions-League-Viertelfinale. Benfica ist da ja nicht reingelost worden, sondern hat eine super schwere Gruppe überstanden und mit Ajax Amsterdam eines der aufregendsten Teams in Europa ausgeschaltet", sagte Klopp.

Trotz des Zwei-Tore-Vorsprungs sei seine Mannschaft noch keinesfalls durch. Klopp:"Es ist noch nicht vorbei. Es ist erst Halbzeit. Benfica hat auch in Amsterdam gewonnen."

Sonder-Lob für Trent Alexander-Arnold und Luis Díaz

Besonders angetan war Klopp von zwei Spielern. "Wie Trent Alexander-Arnold das zweite Tor vorbereitet, ist verrückt. Ich weiß bei ihm oft nicht, wie er diese Dinge erkennt", sagte der Coach.

Und bei der Frage nach der Leistung von Luis Díaz, dem Torschützen zum 3:1, sprudelte es aus Klopp nur so heraus: "Er ist ein Top-Top-Spieler. Er ist Weltklasse. Für mich ist es jeden Tag eine Freude, mit Luis zu arbeiten und ich bin mehr als glücklich, dass wir uns entschieden haben, ihn im Januar zu verpflichten."

Bevor nächste Mittwoch das Halbfinale klargemacht werden soll, steht für den FC Liverpool der Kracher in der Premier League bei Manchester City an. "Ich habe noch keine Sekunde an das City-Spiel gedacht und auch nicht danach aufgestellt. Absolut nicht. Wir sind hier im Viertelfinale der Champions League", sagte Klopp.

Ab sofort zählt aber nur noch City. "Wenn wir gegen City gewinnen, was richtig schwer ist, ist auch noch gar nichts entschieden. Wir werden es trotzdem mal versuchen", so Klopp.

Kurioser Spielplan: Benfica, City, Benfica, City in zwölf Tagen

Bis zum 28. Mai, dem Tag des Champions-League-Finals in Paris, kann der FC Liverpool richtig abräumen. Ein Titel ist mit dem Gewinn des League Cups in der Tasche, vier können es werden.

"Wir haben uns eine super Ausgangslage verschafft, besser geht es nicht. Aber nun könnte es auch nicht härter für uns sein. Alle Spiele werden jetzt unglaublich schwer. Aber wir haben uns viel vorgenommen und jetzt gehen wir einfach Spiel für Spiel an. Und vielleicht ist noch ein bisschen mehr möglich", sagte Klopp.

Der Spielplan ist dabei durchaus kurios. Erst Benfica, dann City, dann Benfica und dann wieder City im FA-Cup-Halbfinale. Am 16. April dürfte Jürgen Klopp ein Stück schlauer sein, ob das mit den vier möglichen Titeln noch steht.

