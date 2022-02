Mit einer Ablösesumme von 82 Millionen Euro feierte der teuerste Winterneuzugang in Juventus‘ Geschichte sein Champions-League-Debüt. Die Rede ist von Dusan Vlahovic, der im Januar aus Florenz nach Turin wechselte.

Nach nur 32 Sekunden sorgte der Serbe für einen Einstand nach Maß. Im Mittelfeld ließ Alberto Moreno einen Pass durch und so kam die Kugel zu Danilo, der einen punktgenauen langen Ball auf den rechts einlaufenden Vlahovic spielte. Der 22-Jährige nahm den Ball mit der Brust an, ließ die beiden Innenverteidige Pau Torres sowie Raúl Albiol geschickt ins Leere laufen und traf flach ins lange Eck.

Ad

Ein auf sieben Positionen verändertes Villareal zeigte sich von dem früher Rückschlag nicht lange beeindruckt und war um den Ausgleich bemüht. Erst scheiterte Giovani Lo Celso nach einem Zuspiel des sehr aktiven Alfonso Pedraza aus wenigen Metern am Außenpfosten (13.), dann parierte Wojciech Szczesny einen Hackenabschluss von Arnaut Danjuma (17.), der am letzten Ligaspieltag gegen Granada mit einem Hattrick brillierte, heute allerdings blass blieb.

Serie A Mourinho beleidigt Schiedsrichter - jetzt gibt es die Quittung VOR 4 STUNDEN

Schließlich bekam Juventus seine Probleme in den Griff und ließ wenig zu. Gleichzeitig zeigte sich die Alte Dame allerdings auch selten in der Vorwärtsbewegung. Im zweiten Durchgang überließ das Team von Massimiliano Allegri dem Gelben U-Boot aus Villareal die Initiative und wurde schließlich für diese Taktik bestraft.

Zwar kam Álvaro Morata kurz nach Wiederanpfiff zu einem gefährlichen Abschluss (47.), doch dabei blieb es eine Zeit lang. In der 66. Spielminute folgte auf der Gegenseite dann ein Geniestreich von Étienne Capoue. Der erfahrene Franzose bemerkte etwa 25 Meter vor dem Tor eine Lücke in Juventus‘ Abwehrreihe, die er mit einem perfekten Chipball in den Strafraum auf Dani Parejo ausnutzte. Plötzlich stand der Spanier völlig blank vor Torwart Szczesny und jagte die Kugel aus kürzester Distanz in die Maschen.

Abgesehen von einem platzierten Schuss von Vlahovic in die rechte untere Ecke, den Gerónimo Rulli mit Mühe und Not parierte, war das Unentschieden nicht bedroht. Selbst ein Sieg der Hausherren wäre nicht unverdient gewesen, doch hierfür fehlte es Villareal an Flexibilität und Präzision in der Offensive.

Die Stimmen:

Dusan Vlahovic (Juventus Turin): „Es ist ein wahrgewordener Traum, in der Champions League zu punkten. Natürlich bin ich trotzdem nicht glücklich, weil wir alle gewinnen wollten.“

Der Tweet zum Spiel:

Tatsächlich stieg Adrien Rabiot in Minute 73 sehr hart gegen Samuel Chukwueze ein. Der Franzose kam mit einer Gelben Karte davon, doch er hatte Glück, dass es nicht doch Rot geworden ist.

Das fiel auf: Juventus fehlt die Offensive

Direkt nach dem Tor in der ersten Spielminute zog sich Juventus zurück und rührte Beton an. Zwar stehen die Turiner seit Jahren für eine gute Defensive, aber die einzige Waffe der Mannschaft sollte sie nicht darstellen. Kein Verein der oberen neun Ränge in der Serie A schoss so wenige Tore wie die Alte Dame. Das zeigte sich auch heute und würde Villareal den letzten Pass besser spielen, könnte die Emery-Elf Juventus womöglich sogar eine Niederlage zufügen.

Die Statistik: 32

Nur 32 Sekunden benötigte Dusan Vlahovic, um zu treffen. Damit stellte der Serbe einen neuen Rekord auf, denn noch nie netzte ein Champions-League-Debütant so schnell ein. Bislang gehörte die Bestmarke Andreas Möller, der im Jahr 1995 37 Sekunden für sein Tor gegen…Juventus Turin benötigte.

Das könnte Dich auch interessieren: Chelsea-Profis erleben kuriose Überraschung bei Pokal-Präsentation

Tuchel verteidigt Lukaku: "Nicht die Zeit, um zu lachen"

La Liga Haaland-Transfer zu Barça? Aubameyang würde es "anstacheln" VOR 4 STUNDEN