In Istanbul wird heute, am 26. August, die Gruppenphase der Champions League ausgelost. 32 Mannschaften warten auf ihre Gegner.

In den Lostöpfen befinden sich auch vier deutsche Klubs: Der FC Bayern München, Borussia Dortmund, der RB Leipzig und der VfL Wolfsburg.

Die Bayern befinden sich als nationaler Meister in Lostopf eins. Der BVB ist in Lostopf zwei, die Lepipziger in Topf drei und die Wolfsburger in Topf vier.

Hier gibt es alle Informationen zur Auslosung der Gruppenphase in der Champions League.

18:06 Uhr - Kjaer und medizinische Helfer geehrt

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin betritt die Bühne und überreicht den Präsidenten-Award. Dänemarks Kapitän Simon Kjär und das medizinische Personal werden aufgrund ihres Einsatzes nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen im Spiel gegen Finnland ausgezeichnet.

18:01 Uhr - Los geht's

Die Veranstaltung beginnt. Laura Wontorra und Pedro Pinto begrüßen die Gäste in Istanbul. Los geht es mit einem Rückblick auf die Highlights der abgelaufenen Saison.

17:55 Uhr - Die Auslosung

Neben der Auslosung steht heute natürlich auch noch die Wahl zu Europas Fußballer des Jahres an, die Ihr ebenfalls hier im Ticker mitverfolgen könnt. Sobald die eigentliche Auslosung startet, könnt Ihr die Gruppenzusammenstellung ganz oben im Thread nachlesen.

17:50 Uhr - Schwieriger Lostopf zwei

Lostopf zwei ist zumindest den Namen nach diesmal mindestens ähnlich stark besetzt, wie Topf eins. Denn neben dem BVB warten hier noch Real Madrid, der FC Barcelona, der FC Liverpool, Paris Saint-Germain, Juventus Turin, der FC Sevilla und Manchester United auf ihre Gegner. Ein Hochkaräter aus diesem Topf ist nahezu garantiert.

INFO - Der Modus

Die 32 Klubs werden in acht Vierergruppen gelost, in der jeder in Hin- und Rückspiel gegen jeden antreten muss. Mannschaften im gleichen Lostopf können nicht gegeneinander antreten. Gleiches gilt für Teams des selben Verbandes. Zu einem Aufeinandertreffen der deutschen Klubs kann es also noch nicht kommen.

INFO - Die Teams

32 Mannschaften befinden sich in den Lostöpfen, in jedem der vier Töpfe sind acht Teams. Mit dabei sind auch noch vier deutsche Klubs: Der FC Bayern in Lostopf eins, der BVB in Topf zwei, der RB Leipzig in Top drei und der VfL Wolfsburg in Topf vier. In Topf eins finden sich Titelverteidiger FC Chelsea aus England sowie die Meister der nationalen Topligen wieder.

INFO - Herzlich willkommen!

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker zur Auslosung der Gruppenphase in der Champions League. Ab 18:00 Uhr begleiten wir für Euch die Auslosung in Istanbul im Liveticker. Hier erfahrt Ihr, mit wem es die deutschen Klubs zu tun bekommen.

