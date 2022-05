Bis kurz vor Schluss der regulären Spielzeit schien es am Mittwochabend im Santiago Bernabeu so, als dürften die Gäste aus Manchester zum zweiten Mal in Folge den Einzug ins Champions-League-Finale feiern. Doch dann schlug Real Madrid spektakulär zurück: Mit einem Doppelpack von Rodrygo erzwangen die Königlichen nach dem 3:4 im Hinspiel zunächst die Verlängerung, ehe Karim Benzema in der 95. Minute mit dem 3:1 Real ins Endspiel schoss

"Das finale Wunder" titelte die "AS" und sprach von einem "historischen Spiel". "Sport.de" kürte Real zum "Last-Minute-Monster". Für die französische L'Équipe sind die Madrilenen "die Unsinkbaren".

Enttäuschung herrschte dagegen verständlicherweise in England. "Peps Albtraum" schrieb der "Mirror". "Benzema bricht ManCity erneut das Herz", fasste die "Sun" den aus englischer Sicht bitteren Abend zusammen.

Die internationalen Pressestimmen zum spektakulären Comeback der Madrilenen im Halbfinal-Rückspiel gegen Manchester City.

Real Madrid - Manchester City: Pressestimmen aus Deutschland

Kicker: "Real schlägt ManCity spektakulär nach Verlängerung und steht im Finale. Lange sah es in Madrid nach einem sicheren Finaleinzug von Manchester City aus, ehe ein Doppelschlag von Real die Engländer in die Verlängerung zwang. Dort entschied ein Elfmeter die Partie zugunsten von Real."

Sport1.de: "Irre Aufholjagd im Bernabéu! Benzema schießt Real ins Finale"

Bild.de: "Nix Pep! Klopps Finale ist real"

Spiegel: "Sensationelle Aufholjagd gegen Manchester City - Real Madrid folgt Liverpool ins Finale. Nach 89 Minuten im Rückspiel gegen Manchester City brauchte Real Madrid ein Fußball-Wunder, um ins Champions-League-Finale zu kommen. Gut 30 Minuten später war es vollbracht."

Sport.de: "Last-Minute-Monster Real nach CL-Drama im Finale"

Sportschau.de: "Real Madrid schlägt Manchester City in epischem Halbfinale. Real Madrid hat das Finale der Champions League gegen den FC Liverpool erreicht. Beim Sieg über Manchester City erlebten die Zuschauer das zweite epische Halbfinale innerhalb einer Woche."

Real Madrid - Manchester City: Pressestimmen aus Spanien

Marca: "So, so, so gewinnt Madrid... und zieht ins Finale ein"

AS: "Das finale Wunder. Madrid geht mit einem Tor in der letzten Minute und einem weiteren in der Nachspielzeit in die Verlängerung und schaltet dort City aus. Die Los Blancos erreichen nach einem weiteren historischen Spiel Paris."

El Mundo Deportivo: "Real Madrid im Finale der Champions League"

Real Madrid - Manchester City: Pressestimmen aus England

Sun: "Bernapow! Benzema beendet episches Comeback von Real Madrid beim 3:1-Krimi im CL-Finale gegen Liverpool und bricht Man City erneut das Herz."

Mirror Online: "Peps Albtraum! Man City muss in der Nachspielzeit kapitulieren, Real Madrid steht im Champions-League-Finale"

Guardian: "Benzema vollendet dramatisches Comeback und sichert den Platz im Finale. Zwei späte Tore von Rodrygo und ein Elfmeter von Karim Benzema in der Nachspielzeit bescherten Real Madrid einen 3:1-Sieg und ein 6:5 in der Gesamtwertung."

Real Madrid - Manchester City: Pressestimmen aus Frankreich

L'Équipe: "Die Unsinkbaren"

Le Monde: "Die Madrilenen ziehen nach einem verrückten Szenario ins Finale der Champions League ein."

Real Madrid - Manchester City: Pressestimmen aus Italien

Gazzetta dello Sport: "Es ist ein unendliches Real: Episches Comeback gegen City."

Corriere della Sera: "Zwei Tore von Rodrygo in 90 Minuten und Benzema: Real besiegt City und zieht mit 3:1 ins Champions-League-Finale ein."

Corriere dello Sport: "Real Madrid-Liverpool ist das Finale der Champions League: Ancelotti eliminiert Guardiolas City!"

