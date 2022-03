Beiden Teams war die Generalprobe in der Liga am Wochenende jeweils geglückt. Die Reds konnten West Ham mit 1:0 schlagen, Inter gewann souverän mit 5:0 gegen Salernitana. Liverpool-Chefcoach Jürgen Klopp veränderte sein Team im Vergleich zum Sieg in der Premier League auf vier Positionen, beorderte unter anderem etwas überraschend Thiago Alcântara und Curtis Jones in die Startformation. Die Gäste tauschten im Vergleich zum Triumph in der Serie A dreimal, mussten dabei auf die Dienste von Nicolò Barella (Rotsperre) verzichten. Winter-Neuzugang Robin Gosens saß bei den Nerazzuri zunächst nur auf der Bank.

Liverpool startete enorm druckvoll in die Partie und lief die Gäste aus Italien immer wieder hoch an, um deren Spielaufbau zu stören. Klare Torchancen blieben in der ersten halben Stunde allerdings Mangelware. Viele kleine Fouls störten zudem merklich den Spielfluss.

Die beste Gelegenheit zur Führung hatte dann Joel Matip, aufseiten der Hausherren, in der 31. Minute. Trent Alexander-Arnold brachte einen Eckball scharf in den Strafraum. Am Fünfmeterraum stieg Matip am höchsten, köpfte die Kugel jedoch nur an die Unterkante der Latte. Im Anschluss kam Virgil Van Dijk bei einer weiteren Ecke zum Abschluss, sein Versuch wurde jedoch noch abgelenkt und ging deutlich neben das Tor (32.)

Inter brauchte lange, um die Defensive der Reds ernsthaft unter Druck zu setzen. Hakan Çalhanoğlu kam per direktem Freistoß von der rechten Liverpooler Strafraumkante noch zur besten Möglichkeit für die Italiener. Alisson Becker im Kasten der Gastgeber parierte jedoch mit einem starken Reflex (41.).

Kurz nach Beginn des zweiten Abschnittes hatte Mohamed Salah die große Chance, das Viertelfinal-Ticket für seine Farben zu buchen. Nachdem Samir Handanović aus dem Mailänder Tor gekommen war, dabei die hohe Hereingabe von Van Dijk verpasste und das Tor plötzlich leer war, traf der Ägypter im Dienst des FC Liverpool nur den Pfosten (52.).

In der 61. Spielminute stellte dann Inter-Stürmer Lautaro Martínez den Spielverlauf auf den Kopf. Nachdem der Argentinier nur eine Minute zuvor das Tor knapp verfehlt hatte, machte er es dieses Mal deutlich effizienter. Nach einem sorglosen Pass im Spielaufbau von Matip wanderte das Spielgerät bei den Gästen zügig über Çalhanoğlu und Alexis Sánchez nach vorne, bis zu Martínez. Dieser konnte am Strafraum der Reds kurz aufziehen und die Kugel dann elegant in den rechten Torwinkel schlenzen.

Nur zwei Minuten später wurde Vorlagengeber Sánchez mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, nach einem vermeintlichen Foulspiel gegen Fabinho. Der Chilene hatte in der Szene zunächst den Ball gespielt, danach auch den Knöchel des Liverpooler Spielers getroffen. Fortan mussten die Nerazzuri mit zehn Spielern in Unterzahl agieren (63.).

Eine Viertelstunde vor Ende der regulären Spielzeit hatte erneut Salah die große Gelegenheit alles klarzumachen für die Hausherren. Nach einem Zuspiel per Heber von Sadio Mané versuchte es der Ägypter per Direktabnahme, traf erneut aber lediglich den Pfosten (76.).

Die Schlussphase verlief weitestgehend ereignislos, das große Aufbäumen von Inter blieb aus. Kurz vor dem Abpfiff hatten die Italiener noch Glück, als Arturo Vidal einen Schuss vom eingewechselten Luis Díaz zentral aus fünf Metern noch blocken konnte (90.+4). Trotz der Niederlage zieht Liverpool damit in die nächste Runde der Champions League ein.

Das fiel auf: Liverpool macht sich selbst das Leben schwer

In Betrachtung der beiden Spiele sind die Reds natürlich verdient in die nächste Runde eingezogen. Ein glanzvoller Aufritt war es dennoch nicht, an der heimischen Anfield Road. Die Hausherren hatten lange Zeit Probleme, die Lücken auf der rechten Abwehrseite zu schließen. Diese Anfälligkeit nutzten die Nerazzuri immer wieder geschickt aus, stießen mit Ivan Perisic und Alexis Sanchez in die Schnittstellen. Weil man selbst dreimal am Aluminium scheiterte und zudem Lautaro Martinez mit einem haarsträubenden Fehler im Spielaufbau das 0:1 auf dem Silbertablett servierte, mussten alle Reds-Fans bis zur Schlussphase zittern. Mit diesem Chancenwucher könnte das Abenteuer Champions League ansonsten in der nächsten Runde bereits beendet sein, für die Merseysider.

Die Statistik: 4

Trotz der Niederlage im heutigen Spiel gegen Inter Mailand sind die Reds zum vierten Mal innerhalb der letzten fünf Jahre ins Viertelfinale der Königsklasse eingezogen. Nur in der Saison 2019/2020 gelang dies nicht.

