Den Abend könne man erst einmal genießen. Aber am nächsten Tag müsse man sich wieder auf das Match gegen Tottenham Hotspur fokussieren.

Für die Mannschaft hatte er großes Lob übrig. "Wir sind ein tolles Team mit einer tollen Persönlichkeit. Deshalb haben wir es geschafft, nach 0:2 in der ersten Halbzeit zurückzukommen ", so der Stürmer.

Ad

Ein Geheimnis, warum er sein Niveau so konstant hochhalten könne, habe er keins. "Ich gebe einfach alles", sagte der 29-Jährige.

Champions League Kraftakt in Villarreal: Liverpool holt 0:2 auf - Klopp zum vierten Mal im Finale VOR 13 STUNDEN

"Ich weiß vor einer Saison, was ich will", fügte Salah hinzu. "Sowohl mit der Mannschaft als auch individuell. Ich habe große Erwartungen an mich und nehme mir 40 Tore und 15 Vorlagen in einer Saison vor."

Quadrupel? "Warum nicht"

Aktuell bringt er es auf 30 Treffer. Der Stürmerstar war im Saisonverlauf bisher 22 Mal in der Premier League und achtmal in der Champions League erfolgreich.

Im FA Cup und dem League Cup hat er noch keine Tore auf dem Konto. Das liegt allerdings auch daran, dass Trainer Jürgen Klopp ihn in diesen Wettbewerben deutlich weniger eingesetzt hatte.

Eine Entscheidung, die Salah durchaus befürwortet. "Am Anfang der Saison konzentriere ich mich fast nur auf die Premier League und die Champions League", gibt er zu.

Nun, wo das historische "Quadrupel" so nahe ist, sei es aber sein persönliches Ziel geworden. "Jetzt sind wir kurz davor, alles zu gewinnen", sagte er. "Also warum nicht."

Das könnte Dich auch interessieren: Kraftakt in Villarreal: Liverpool holt 0:2 auf - Klopp zum vierten Mal im Finale

Fans gehen steil! Irre "Light-Show" bei Trabzonspor-Meisterfeier

Bundesliga Nübel: Darum macht für ihn die Rückkehr zu Bayern "keinen Sinn" VOR 17 STUNDEN