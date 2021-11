Denn dieser hätte nach der Entscheidung von Oliver, der ein Foul von Hummels an Gegenspieler Antony ahndete, eingreifen können - nach Meinung vieler sogar müssen.

Auf Twitter machte der Weltmeister von 2014 daher auch seinem Unmut Luft. Zunächst stellte Podolski klar: "Schon wieder der VAR! Das ist niemals Rot für Hummels."

Wenig später kommentierte der 36-Jährige, der mittlerweile beim polnischen Erstligisten Górnik Zabrze spielt, im Scherz: "VAR hat eine Tüte geraucht..."

Champions League Hummels legt nach: "Ein Griff ins Klo" VOR EINER STUNDE

Hummels spricht von "absurder Fehlentscheidung"

Bei "DAZN" meinte der BVB-Star: "Ich hatte die Bilder schon in der Kabine gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie man da Rot geben kann."

Die Rote Karte sei "eine absurde Fehlentscheidung", so Hummels weiter . Auf Twitter forderte er: "Sprachlos über die Rote Karte. Bekommt den VAR geregelt!"

Für den BVB wird es in der Champions League nach der erneuten Niederlage gegen Ajax unterdessen langsam eng. Nach vier Spielen in Gruppe C liegen die Dortmunder nur dank des direkten Vergleichs vor den punktgleichen Portugiesen von Sporting Lissabon (6) auf Rang zwei. Ajax rangiert ungeschlagen mit zwölf Zählern an der Spitze.

