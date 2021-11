Das Dortmunder Debakel in der Champions League ist perfekt.

Durch die Pleite bei Sporting Lissabon scheitert der BVB erstmals seit vier Jahren wieder in der Gruppenphase der Königsklasse.

Ad

Das 1:3 in Lissabon bedeutete die dritte Niederlage aus den letzten vier CL-Spielen.

Champions League Drei Dinge, die auffielen: Immer die gleiche "beschissene" BVB-Leier VOR EINER STUNDE

Die europäischen Pressestimmen zum BVB-Aus:

DEUTSCHLAND

Bild: "BVB motzt und schubst sich aus der Champions League - Aggro-Aus für Dortmund. Alles verbockt!"

Ruhr Nachrichten: "Raus aus der Champions League - BVB erlebt Fiasko in Lissabon."

Kicker: "Patzer, Rot und Elfer: BVB verliert und muss Achtelfinale abhaken. Borussia Dortmund hat nach einem völlig verkorksten Spiel bei Sporting keine Chance mehr auf das Achtelfinale in der Champions League. Es dürfte ein schwacher Trost sein, dass es 2022 in der Europa League immerhin international weitergeht."

Kölner Express: "BVB-Bruchlandung Schulz-Blackout, Witz-Rot und Video-Elfer besiegeln Dortmunds Schicksal."

11 Freunde: "Sporting ist Mord"

Süddeutsche Zeitung: "Dortmund verpatzt die ultimative Prüfung. Drei Gegentore, groteske Abwehrfehler, wieder ein Platzverweis: Der BVB verpasst nach dem 1:3 gegen Sporting Lissabon das Achtelfinale in der Königsklasse - und verliert durch die Versetzung in die Europa League auch viel Geld."

SPANIEN

Marca: "Das Dortmund von Haaland fliegt aus der Champions League. Pedro Porro und Sporting nutzen die Dortmunder Fehler gnadenlos aus. Haaland spielt jetzt Europa League."

As: "Keine Champions League mehr für Haaland. Die Champions League offenbart immer die Schwächen einer jeden Mannschaft und die Achillesferse von Borussia Dortmund ist die Abhängigkeit von Erling Haaland. Ohne den norwegischen Killer ist der BVB nicht dieselbe Mannschaft."

Mundo Deportivo: "Dortmund verpasst in Lissabon das Achtelfinale. Klare und verdiente Niederlage für die Deutschen gegen ein großartiges Sporting. Die gegen Sporting Portugal warf die Deutschen, die unter dem Verlust von Haaland, dem Mangel an Offensivkraft und der fehlenden Spielpraxis litten, in die Europa League zurück."

PORTUGAL

A Bola: "Mit Blut und Schweiß verdient: Historische Nacht im Alvalade - Sporting wirft Dortmund raus und steht im Achtelfinale."

Record: "Die Löwen stehen nach einer Glanzleistung im Achtelfinale. Erst der Meistertitel, jetzt eine Mannschaft wie Dortmund aus der Champions League gekegelt - das ist der Verdienst von Trainer Ruben Amorim."

ENGLAND

The Guardian: "Dortmund von Sporting aus der Champions League gekegelt. Zehn Dortmunder verlieren in Lissabon und scheiden aus."

SCHWEIZ

Blick: "Schock für den BVB in Lissabon: Akanji und Co. fliegen aus der Königsklasse. Bitterer Abend für Borussia Dortmund. Der BVB verspielt auswärts bei Sporting die Achtelfinals und muss sich mit der Europa League trösten."

ÖSTERREICH

LaOla1: "Sporting kickt Dortmund aus CL-Aufstiegsrennen! Borussia Dortmund muss den Traum vom Champions-League-Achtelfinale bereits am 5. Spieltag begraben."

BVB am Boden: So analysiert Rose das Champions-League-Aus





Champions League BVB am Boden: So analysiert Rose das Champions-League-Aus VOR EINER STUNDE