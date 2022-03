Überragender Mann war einmal mehr der Pole Robert Lewandowski, der die ersten drei Treffer erzielte und dabei innerhalb von elf Minuten einen lupenreinen Hattrick erzielte.

Ad

Die nationale und internationale Presse überhäuft den Polen mit Lob. Die Gala-Vorstellung gegen die Mannschaft von Matthias Jaissle sei eine erneute Bewerbung für "seinen" Ballon d'Or.

Champions League Nagelsmann setzt auf Dreierkette und volle Offensivpower VOR 5 STUNDEN

Die Pressestimmen aus Deutschland und Europa im Überblick.

Deutschland

Bild: "Drei Tore in 10:22 Minuten: Lewandowski zeigt's den Bayern-Bossen."

Kicker: "Wöber verursacht zwei Foulelfmeter: Lewandowskis Hattrick nur der Anfang von Bayerns Tor-Gala Richtung Viertelfinale."

Sport1: "Furiose Bayern-Gala! Lewandowski nicht zu stoppen."

Spox: "7:1! Bayern zerlegt Salzburg in seine Einzelteile."

Süddeutsche Zeitung: "Bayern siegt 7:1 gegen Salzburg: Lupenreine Antwort auf alle Fragen."

Spiegel: "Drei Treffer beim 7:1 gegen Salzburg: Lewandowski schießt die Bayern ins Viertelfinale der Champions League."

Österreich

Kronen Zeitung: "Deutliches CL-Aus: Bayern-Dampfwalze macht Salzburgs "Bullen" platt!"

Heute: "1:7-Debakel! Salzburger gehen in München unter."

Der Standard: "1:7-Schmach in München: Bayerns Lektion für Salzburg:"

Polen

Wprost: "Rekord von Robert Lewandowski in der Champions League. Bayern München zerschmettert Rivalen."

England

The Sun: "Robert Lewandowski schießt den schnellsten Champions-League-Hattrick aller Zeiten. Bayern toben gegen Salzburg."

The Guardian: "Lewandowskis Hattrick in elf Minuten bringt die Bayern auf Kurs zum 7:1-Sieg gegen Salzburg."

Spanien

as: "Lewandowski steht für sich allein! Der polnische Stürmer erzielte in elf Minuten einen Hattrick, um einen Sieg gegen Salzburg in die Wege zu leiten, der die Bayern ins Viertelfinale bringt - und sehr beängstigend ist."

Marca: "Lewandowski führt die Bayern ins Viertelfinale und beansprucht erneut "seinen" Ballon d'Or."

Mundo Deportivo: "Lewandowski zerstört den Salzburg-Traum!"

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Inter siegt in Anfield, doch Liverpool zittert sich ins Viertelfinale

Nagelsmann singt Loblied auf Sané: "Nicht zu verteidigen"

WM-Qualifikation Wegen WM-Ausschluss: Russland zieht vor den CAS VOR 6 STUNDEN