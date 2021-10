Nach zwei knappen Siegen bei Besiktas und gegen Sporting Lissabon zum Auftakt in die Champions-League-Saison kam der BVB im dritten Gruppenspiel bei Ajax Amsterdam mit 0:4 heftig unter die Räder.

Trainer Marco Rose kritisierte die Körpersprache seiner Mannschaft und blickte nach München: "Joshua Kimmich winkt nicht nur ab, sondern der wird richtig sauer und das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied."

Kapitän Marco Reus resümierte: "Ajax hat sich am Ende durchgesetzt, weil sie heute die bessere Mannschaft waren." Deutlich schärfer gingen nationale wie internationale Medien mit der Mannschaft des 32-Jährigen ins Gericht und schrieben von "Enttäuschung" über "Demütigung" bis hin zur "Blamage".

Die Pressestimmen zur höchsten Champions-League-Niederlage der Dortmunder Vereinsgeschichte.

Deutschland

BILD: "BVB völlig benebelt! Reus-Eigentor leitet höchste Champions-League-Niederlage ein. Was für eine Blamage! Was für ein Untergang! Borussia Dortmund bei Ajax Amsterdam: 0:4! 0:4! 0:4! 0:4!​ Die fetteste Niederlage in der schwarz-gelben Champions-League-Geschichte!​"

Süddeutsche.de: "Ajax spielt den BVB her! Die Niederländer bezwingen die Dortmunder mit begeisterndem Fußball."

Spiegel: "Dortmund geht nach Reus-Eigentor in Amsterdam unter! Marco Reus leitete die BVB-Pleite bei Ajax Amsterdam ein, dann nahm das Unheil seinen Lauf."

Kicker.de: "Dortmund bekommt Lehrstunde: Ajax feiert verdienten 4:0-Sieg! Borussia Dortmund kam in Amsterdam richtig unter die Räder. Die Niederlage bei Ajax Amsterdam war auch in der Höhe völlig verdient."

Spox.com: "Ajax wie entfesselt! Der BVB ist am 3. Spieltag der Champions League bei Ajax Amsterdam böse unter die Räder gekommen. Eine historische Demütigung für die Schwarz-Gelben."

Focus.de: "Der BVB wird in der Champions League von Ajax Amsterdam vorgeführt und kassiert eine 0:4-Packung."

Niederlande

De Telegraaf: "Amsterdam kurz vorm Überwintern in der Champions League! Unvergleichliches Ajax fegt Dortmund vom Feld."

De Volkskrant: "Glorreiches Ajax raubt Publikum gegen Dortmund den Atem."

NOS: "Ajax wirbelt gegen Dortmund und hat nach drei Spielen neun Punkte."

England

BBC Sport: "Ex-West-Ham-Stürmer Haller trifft erneut, während Ajax Dortmund zerlegt!"

The Guardian: "Ajax liefert eine dominante Show, besiegt Borussia Dortmund 4:0 in Amsterdam und übernimmt die Kontrolle in Gruppe C."

Daily Mail: "Borussia Dortmund heftig geschlagen von Ajax."

Frankreich

L´Equipe: "Ajax erteilt Dortmund eine Lektion in der Champions League."

Spanien

AS: "Ajax zerstört Haalands Dortmunder! Ein majestätisches Konzert des Ten-Hag-Teams, das den Norwerger kaltstellte und brillant gewann."

Mundo Deportivo: "Tolles Spiel von Ajax, das jederzeit überlegen war und die Tabelle alleine anführt. Die Deutschen enttäuschen auf ganzer Linie."

Österreich

Kurier: "Debakel für Dortmund! Ajax Amsterdam schießt Dortmund ab."

Schweiz

Blick: "Dortmund kommt in Amsterdam unter die Räder! Ein chancenloser BVB fängt sich bei Ajax eine herbe Klatsche ein."

