Knapp eine Woche nach dem deutlich 4:1-Hinspielsieg des BVB in Sevilla gingen es die Gäste mit ihrem neuen Trainer Jorge Sampaoli vorsichtig an und waren in erster Linie auf eine kompakte Defensive bedacht.

Mit Nadelstichen zeigten sich die Andalusier immer wieder gefährlich in der Hälfte des BVB und gingen nach 18 Minuten nicht unverdient in Führung.

Eine Freistoßflanke des Ex-Schalkers Ivan Rakitic beförderte der Ex-Münchener Tanguy Nianzou mit starkem Kopfballtiming aus elf Metern platziert zum 1:0 ins linke Eck (18.).

Der im Vergleich zum Bayern-Spiel auf fünf Positionen veränderte BVB tat sich mit routiniert verteidigenden Spaniern offensiv enorm schwer, kam dann jedoch aus dem Nichts mit dem ersten eigenen Abschluss des Spiels zum Ausgleich, als Jude Bellingham eine halbhohe Flanke von Thomas Meunier energisch ins Tor beförderte (35.).

Kurz vor der Pause war es erneut der spielfreudige Engländer, der die Kugel nach Zuspiel von Julian Brandt aus 19 Meter knapp über die Latte jagte (41.).

Nach Pause bestimmen die Dortmunder klar das Spiel, hatten durch Niklas Süles Distanzschuss aber zunächst nur einen ansatzweise gefährlichen Abschluss (58.). Sevilla investierte offensiv nur noch das Nötigste und kam dennoch nach einer Ecke zur großen Chance auf die erneute Führung. Gregor Kobel verhinderte im Fünfmeterraum gegen Erik Lamela mit einer Großtat aber Schlimmeres (67.).

Auch in der Schlussphase kam von der Borussia offensiv nicht mehr viel. Mats Hummels hatte nach einer Hazard-Ecke noch die beste Chance, setzte seinen Kopfball unter Bedrängnis aber deutlich übers Tor (80.).

Der BVB bleibt damit mit sieben Punkten Zweiter in der Gruppe hinter Manchester City und hat bei zwei ausstehenden Spielen fünf Punkte Vorsprung auf den dritten Sevilla, gegen den die Schwarz-Gelben auch das direkte Duell gewonnen haben.

Die Stimmen:

Mats Hummels (Borussia Dortmund): "Es war kein gutes Spiel von uns. Wir haben viele Bälle gegen eine verunsicherte Mannschaft unnötig verloren. Fußball ist eigentlich ein simples Spiel, aber wir machen es immer wieder kompliziert."

Gregor Kobel (Borussia Dortmund): "Wir waren über weite Strecken die bessere Mannschaft und hatten viel den Ball. Im letzten Drittel waren wir vielleicht nicht zwingend genug."

Jorge Sampaoli (Trainer FC Sevilla): "Wir sind mit dem Punkt in Dortmund zufrieden. Defensiv standen wir sicher und haben nur wenige Chancen zugelassen. Das war wieder ein Schritt in die richtige Richtung."

Der Tweet zum Spiel: Bellingham in elitären Kreisen

Das fiel auf: Fehlende Klarheit in der BVB-Offensive

Dem BVB fehlte offensiv in diesem Spiel die Klarheit im Spiel. Schnelle Ballpassagen, um die kompakte und disziplinierte Sevilla-Defensive auseinanderzuziehen, waren Mangelware. So konnte sich der Abwehrverbund der Gäste immer wieder neu formieren und hatte nur selten Probleme mit den zaghaften Angriffen der Schwarz-Gelben.

Ein weiteres Problem: Den eigentlich genug vorhandenen Platz auf den Außenbahnen nutzte der BVB trotz der körperlichen Präsenz von Anthony Modeste nur selten für Flanke. Der BVB-Angreifer, der bis zu seiner Auswechslung in der 64. Minute nur neun Ballaktionen verbuchte, wurde nicht ein einziges Mal mit einer guten Flanke gefüttert und hatte gegen Sevillas Fünferkette einen enorm schweren Stand.

Die Statistik: 3

Borussia Dortmund verlor nur drei von 17 Heimspielen gegen Gegner aus Spanien. Die BVB-Gesamtbilanz gegen spanische Klubs steht bei Spielen in Dortmund bei acht Siegen, sieben Unentschieden und drei Niederlagen.

