Beide Trainer setzten auf eine 4-3-3-Grundformation. Dass die Skyblues deutlich mehr Ballaktionen hatten, ist alles andere als überraschend. Doch mit dem Spielgerät wussten diese in der ersten Halbzeit nicht allzu viel anzufangen. Dortmund ließ vor allem im Abwehrdrittel kaum Lücken aufkommen, in die City hätte stoßen können, um sich in die Gefahrenzone zu bringen.

Im ersten Durchgang schaffte es das Team von Meistercoach Pep Guardiola kein einziges Mal, einen der vier Schüsse aufs Tor zu platzieren. Für den BVB ergaben sich einige Umschaltsituationen, die jedoch meist nicht sauber ausgespielt wurden. Den einzigen Abschluss der Gäste in Halbzeit eins hatte Salih Özcan in der 16. Minute, als er den Ball aus 16 Metern in die Arme von Keeper Ederson schlenzte. Nach ereignisarmen ersten 45 Minuten ging es leistungsgerecht mit 0:0 in die Pause.

Die Citizens stellten zu Beginn der zweiten Hälfte das aktivere Team, kassierten nach zehn Minuten aber das 0:1. Jude Bellingham wurde im Anschluss an einen Eckball mustergültig von Kapitän Marco Reus bedient und nickte aus kurzer Distanz ein (56.).

Anschließend tauschte Guardiola dreimal positionsgetreu, ein Durchkommen fand der englische Meister aber zunächst weiterhin nur selten. In der 66. Minute wurde Erling Halland allerdings mal mustergültig von Kevin De Bruyne bedient, setzte seinen Schuss aus schwierigem Winkel aber an den Außenpfosten.

Dortmund erhöhte nach der Führung den Fokus auf die Defensivarbeit und tauchte bis kurz vor der Schlussphase nicht mehr erwähnenswert in der Offensive auf. ManCity erhöhte den Druck in der letzten Phase des Spiels, belohnte sich dafür aber zunächst nicht. In der 78. Minute brachte BVB-Trainer Edin Terzić Nico Schlotterbeck für Anthonys Modeste, wodurch der Bundesligist gegen den Ball mit einer Fünferkette agierte.

Wenig später glichen die Hausherren verdient aus. Der aufgerückte John Stones schoss in der 80. Minute aus der zweiten Reihe rechts oben zum 1:1 ein. Ein haltbarer Schuss, den Kobel-Ersatz Alexander Meyer nicht entschärfte.

Vier Minute später brachte sich Manchester City dank eines artistischen Haaland-Treffers gar noch auf die Siegerstraße. Nach einer butterweichen Außenrist-Flanke von João Cancelo lenkte der Ex-Borusse den Ball im Flug mit dem linken Fuß zum 2:1 ins Tor. Zwar hatten die Dortmunder durch Thomas Meunier (85.) und Joker Donyell Malen (90.+3) noch gute Ausgleichschancen, beide vergaben aber knapp.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Phänomen Haaland

Haaland machte es wie Ciro Immobile und traf in der Königsklasse sowohl für als auch gegen den BVB. Außer diesen Beiden gelang dies noch keinem anderen Spieler. An diesem Abend sah es allerdings lange Zeit nicht danach aus, als könne der Brecher mit dem Babyface knipsen. Die Dortmunder Innenverteidigung aus Niklas Süle und Mats Hummels hatte den Norweger gut im Griff und ließ diesen lange blass erscheinen. Haaland war zunächst komplett abgemeldet und kam in der 66. Minute erstmals zum Abschluss. Nachdem er erst noch am Aluminium scheiterte, brachte er seinen zweiten Schuss an diesem Abend im Tor unter und machte letztendlich wieder einmal den Unterschied.

Die Statistik: 4

Bellingham avancierte mit seinem vierten Champions-League Treffer zum erfolgreichsten englischen Teenager-Torschützen in diesem Wettbewerb.

