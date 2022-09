Real Madrids Cheftrainer Carlo Ancelotti berief einige alte bekannte Gesichter aus der Bundesliga in die Startelf. Ex-Bayern-Star David Alaba, der frühere Leverkusener Dani Carvajal sowie Nationalspieler Antonio Rüdiger spielten von Beginn an. Ex-DFB-Mittelfeld-Regisseur Toni Kroos nahm auf der Bank Platz. Start-Stürmer Karim Benzema fehlte den Madrilenen verletzt.

RB Leipzigs neuer Cheftrainer Marco Rose stellte sein Team nur auf einer Position im Vergleich zum 3:0-Debüt-Erfolg gegen Ex-Verein Borussia Dortmund in der Bundesliga am Wochenende um: Amadou Haidara ersetzte den verletzten Konrad Laimer auf der Doppelsechs neben Xaver Schlager. Im Angriff begann wieder Rückkehrer Timo Werner.

Die Rollen beider Mannschaften kristallisierten sich früh heraus. Während Real Madrid mit teilweise 67 Prozent Ballbesitz das Spielgeschehen weitestgehend kontrollierte, sorgte Leipzig durch schnelles Umschalten für Furore und erspielte sich die besseren Chancen.

Früh ließ Christopher Nkunku die größte Chance der ersten Hälfte gegen Keeper Thibaut Courtois ungenutzt (5.). Nach einer knappen Viertelstunde setzte Benzema-Ersatz Rodrygo mit einem Schuss ans Außennetz das erste Ausrufezeichen für Real (16.). Eduardo Camavinga verzog später deutlich aus der zweiten Reihe (26.).

Die Roten Bullen agierten zielstrebiger und kombinationsfreudig in Richtung Real-Tor. Der aktive Nkunku tauchte erneut vor dem Tor auf, doch Courtois war zur Stelle. Der Franzose verpasste wenig später frei vor dem Tor nach Werner-Flanke das Spielgerät knapp (28., 34.). Auch Werner prüfte Courtois mit einem Linksschuss nach einer Finte im Strafraum (30.).

Real verzeichnete seine größte Chance der erste Hälfte kurz vor der Pause. Luka Modric setzte den Ball haarscharf neben den rechten Pfosten. Wenig später wurde der Kroate von Xaver Schlager im Strafraum zu Fall gebracht. Die Spanier forderten Elfmeter, doch der Schiedsrichter Maurizio Mariani entschied nicht auf Strafstoß (44.).

In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich die Mannschaften größtenteils, Torchancen waren nach Werners (50.) Schuss aus Abseitsposition zu Beginn der zweiten Hälfte eher Mangelware. Madrid hatte dennoch leichte Vorteile, während Leipzig keine Chancen mehr herausspielte. Rodrygo setzte einen Freistoß aus 27 Metern deutlich über Peter Gulacsis Kasten (62.).

Etwas mehr als 70 Minuten dauerte es, bis sich der Titelverteidiger die erste Großchance erspielte: Rodrygo und Vinícius Junior vergaben im Doppelpack freistehend vor dem Tor (72.). Gegen Ende der Partie boten sich den Madrilenen mehr Kontersituationen, die Federico Valverde mit einer Einzelaktion gnadenlos ausnutzte - kunstvoll schoss er Madrid aus der Distanz in Führung (78.).

Den Schlusspunkt der Partie setzte der eingewechselte Marco Asensio, der eine flach in den Rückraum gespielte Ecke des ebenfalls eingewechselten Kroos mit einem Linksschuss in den Winkel veredelte (90.+1).

Die Stimmen zum Spiel:

David Raum (RB Leipzig): "Wir sind brutal enttäuscht. Wir haben das Spiel vor allem in der ersten Halbzeit sehr ausgeglichen gestaltet. Wenn wir da die Chance nutzen und in Führung gehen, geht Einiges. Es lief ein bisschen gegen uns."

Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Anlaufzeit und gnadenlose Effektivität

Los Blancos verbuchten in der ersten Hälfte keinen einzigen Schuss aufs Tor, was seit der Saison 2003/04 zuvor nur zweimal passiert war. Auf der anderen Seite ließen die Königlichen in der ersten Hälfte vielversprechende Leipziger Chancen zu und wirkten schläfrig. In der zweiten Halbzeit traten sie jedoch spritziger auf, verteidigten diszipliniert und nutzten zwei ihrer wenigen Chancen.

Bilanz zum Spiel: 8

Das 2:0 gegen RB Leipzig ist für Real Madrid wettbewerbsübergreifend der achte Sieg im achten Pflichtspiel 2022/23.

