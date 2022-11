Eintracht Frankfurt hat das Achtelfinale der Champions League nach einem dramatischen letzten Spieltag erreicht.

Die Hessen bezwangen Sporting Lissabon im entscheidenden Duell 2:1 (0:1) und qualifizierten sich als Gruppenzweiter für die Runde der letzten 16. Nach vier Spieltagen hatte die Eintracht mit nur vier Punkten noch am Gruppenende gestanden.

Nur wenige Monate nach dem Europa-League-Triumph feiern die Adlerträger so das nächste Highlight auf der internationalen Bühne.

Kevin Trapp resümierte: "Wir haben heute wieder Geschichte geschrieben!" Sportdirektor Markus Krösche schwärmte von einem "historischen Moment" in Portugal.

Die Stimmen zum Achtelfinal-Einzug von Eintracht Frankfurt:

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Es ist Wahnsinn, was die Spieler immer wieder leisten und wie sie mit den Rückschlägen umgehen. Was mich wahnsinnig stolz macht: Wir waren immer wir. Wir haben unser Ding durchgezogen. Egal in welchem Stadion. Egal ob in Rückstand oder bei einer Führung. Großes Kompliment an alle. Ganz wichtig war Sebastian Rode, der das Ruder in die Hand genommen hat, auch mit seiner Aggressivität. Sebastian hat vor allem mit seinen Zweikämpfen das Heft in die Hand genommen. Aber alle waren gefordert, wir waren dann viel präsenter."

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt): "Es folgt ein großes Event auf das andere. Wir haben heute wieder Geschichte geschrieben. Die Mannschaft macht unheimlich Spaß. Was wir in den letzten Wochen gezeigt haben, haben wir heute bestätigt. Die erste Halbzeit, muss man ehrlich sagen, war nicht das, was wir von uns wollten. Der große Unterschied zum ersten Spiel ist, dass wir als Mannschaft gewachsen sind, auch gefestigter sind. Wenn man sieht, wie wir heute mit dem Rückstand umgegangen sind und wie wir im ersten Spiel mit dem Rückstand umgegangen sind, dann ist das ein großer Unterschied."

Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt): "Nach dem Europa-League-Sieg im vergangenen Jahr geht die Reise nun weiter. Es ist das nächste Highlight für Eintracht Frankfurt, das Spiel hat dazu gepasst. Es ist schön, dass ich zum Mann des Spiels gewählt worden bin. Ich freue mich ungemein über das Achtelfinale. Wir haben in der Saison immer besser hineingefunden. Man hat heute gesehen, dass wir eine Steh-Auf-Mannschaft sind. Heute Abend gibt es sicherlich das ein oder andere Bier."

Markus Krösche (Sportdirektor Eintracht Frankfurt): "Wir schaffen es gerade auf europäischer Ebene, immer auf Top-Level zu sein. Das haben wir jetzt über Jahre bewiesen. Das ist unglaublich, die Jungs haben einen unglaublichen Spirit, das haben wir heute wieder gezeigt. Wir sind schwer reingekommen, da war ein bisschen Unsicherheit dabei, wir waren nicht so befreit. In der zweiten Halbzeit haben wir dann wieder unsere Art Fußball auf den Platz bekommen und am Ende auch verdient gewonnen. Wenn man die gesamte Gruppenphase sieht, stehen wir verdient im Achtelfinale."

Axel Hellmann (Vorstandssprecher Eintracht Frankfurt): "Es gibt verschiedene Dinge. Die Fans, die draußen warten mussten. Die, die keine Karte hatten und die, die zu spät reinkamen. Dann waren wir zwischendurch mal Vierter in der Gruppe, dann Erster, jetzt sind wir Zweiter. Am Ende ist alles egal, wir sind im Achtelfinale und gehören zu den besten 16 Mannschaften Europas. Das ist für Eintracht Frankfurt ein richtig großer Schritt und ein richtig großer Tag. Ich werde das ein oder andere Gläschen Rotwein heute brauchen, bis ich die Bilder sacken lassen kann."

