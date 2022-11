Bayern-Trainer Julian Nagelsmann veränderte seine Mannschaft nach dem 6:2-Ligaerfolg gegen Mainz 05 auf fünf Positionen, weil dem Coach zufolge einige Spieler angeschlagen und müde waren. Benjamin Pavard, Josip Stanisic, Marcel Sabitzer, Ryan Gravenberch und Kingsley Coman rückten in die Mannschaft. Die Nationalspieler Leon Goretzka, Jamal Musiala und Serge Gnabry nahmen auf der Bank Platz.

Auch Inter Mailands Cheftrainer Simone Inzaghi rotierte ordentlich durch im Vergleich zum souveränen 3:0-Erfolg über Sampdoria Genua in der Serie A. Die ehemaligen Bundesliga-Stars Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko und Henrik Mkhitaryan saßen allesamt auf der Bank, während Nationalspieler Robin Gosens auf der linken Außenbahn begann.

Die Gäste aus Mailand begannen mit hohem Pressing und brachten die Hausherren früh in Bedrängnis. Nachdem der gut aufgelegte Nicolo Barella (7.) Bayern-Keeper Sven Ulreich zur Parade zwang, wehrte Sadio Mané (8.) einen zweiten Distanzschuss des Italieners mit den Händen ab. Schiedsrichter Ivan Kruzliak verzichtete auf einen Strafstoß, beschweren können hätten sich die Bayern in der Situation jedoch nicht.

Vom frühen Druck der Gäste ließen sich die Münchner nicht beeindrucken und zogen Inter ihr Spiel auf. Binnen weniger Minuten versuchte es Joshua Kimmich (13., 15.) gleich dreimal aus der Distanz, zur Tat schreiten musste Inter-Schlussmann André Onana jedoch nur einmal. Bayern zeigte mehr Initiative in der Offensive, doch erneut sorgten die Gäste für die große Gefahr. Lautaro Martinez (27.) vergab freistehend aus kurzer Distanz nach Flanke von Gosens. Erneut ließ die Unsicherheit in der Defensive den deutschen Rekordmeister kalt.

Nach einer Druckphase köpfte Pavard eine Ecke von Joshua Kimmich zur Führung (32.). Auch anschließend ließ der FCB nicht nach und ging auf Tor Nummer zwei, doch sowohl Mané (36.) als auch Coman (45.+2) konnten Onana mit Versuchen aus der zweiten Reihe nicht überwinden.

Im zweiten Durchgang begann Inter erneut frech. Einen Freistoß brachte Fancesco Acerbi im Tor der Bayern unter, doch der Verteidiger stand im Abseits (47.). Wenig später scheiterte Roberto Galiardini aus vielversprechender Position an Ulreich (53.). Während der italienische Spielwitz schnell erlosch, übernahmen die Münchner wieder das Kommando in der Allianz Arena.

Nachdem ein sehenswerter Fallrückzieher-Treffer von Eric Maxim Choupo-Moting (63.) wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde, scheiterte der eingewechselte Jamal Musiala (71.) nach starkem Dribbling an Onana. Bayern blieb am Drücker und belohnte sich schlussendlich mit dem zweiten Treffer, den Choupo-Moting (72.) mit einem Hammer aus der zweiten Reihe besorgte. Nur drei Minuten nach der vermeintlichen Vorentscheidung verpasste der ebenfalls eingewechselte Alphonso Davies (75.) aus kurzer Distanz.

Bayern behielt die Spielkontrolle und brachte die Partie im Stile einer Spitzenmannschaft zu Ende, während Inter Mailand insgesamt eine uninspirierte zweite Hälfte zeigte. Einzig der frühere Wolfsburger Edin Dzeko (90.+2) trat in der Nachspielzeit noch einmal vor dem Tor in Erscheinung, zog gegen Ulreich jedoch den Kürzeren. Bayern zieht ohne Niederlage als Gruppenerster ins Achtelfinale ein – gefolgt von Inter Mailand.

Zum zweiten Mal in Folge zieht der FC Bayern ohne Punktverlust in das Achtelfinale der Champions League ein. In einer Gruppe voller Hochkaräter setzt sich die Elf von Trainer Nagelsmann mit sechs Siegen souverän durch. Zusätzlich sind die Bayern das erste Team, dass die Gruppenphase dreimal mit der Maximalpunktzahl abschließt.

Das fiel auf: Distanzschüsse als Mittel zum Zweck

Choupo-Motings Treffer zum 2:0 steht exemplarisch für die Chancenerarbeitung des FC Bayern gegen Inter Mailand. Kimmich, Mané, Coman und Co. kamen hauptsächlich durch Versuche aus der zweiten Reihe zum Abschluss. Gefährliche Szenen im Strafraum gab es eher wenige, weil Inters tiefstehende defensive Fünferkette schwer zu überspielen war.

