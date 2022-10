Julian Nagelsmann konnte sich ein kleines Grinsen nicht verkneifen. "Zwölf Punkte in dieser Gruppe, die sicher nicht die einfachste war, das ist schon nicht so schlecht", freute sich Bayern Münchens Trainer nach dem 4:2 (4:0)-Sieg bei Viktoria Pilsen bei "DAZN", mit dem der deutsche Rekordmeister das Achtelfinale in der Champions League unter Dach und Fach brachte.

Mit der perfekten Ausbeute steht der deutsche Rekordmeister außerdem kurz davor, die im Vorfeld als knifflig eingeschätzte Gruppe C souverän zu gewinnen.

Ad

Champions League Barça und Real abgelöst: Bayern krallt sich neuen Siegrekord VOR 2 STUNDEN

Vollends zufrieden war der 35-Jährige mit dem Auftritt seiner Schützlinge, die nach 45 Minuten bereits 4:0 in Front lagen, jedoch nicht. "Ich finde, dass wir beide Halbzeiten gewinnen könnten. Jeder hat den Anspruch, zu spielen und das sollte man schon auch sehen", forderte Nagelsmann.

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Doppeltorschütze Leon Goretzka, der mit den beiden Gegentreffer nach der Pause haderte: "Das müssen wir seriös zu Ende spielen. Das ärgert mich und sicherlich auch die Jungs, dass wir noch zwei Gegentore bekommen haben. Das sind Dinge, die wir eigentlich aus den vergangenen Spielen gelernt haben. Das war nicht gut."

Ein Update gab es darüber hinaus zu den beiden Leistungsträgern Thomas Müller, der gegen Pilsen angeschlagen früh ausgewechselt werden musste (28.), und Kapitän Manuel Neuer, der aufgrund einer Schulterverletzung gar nicht erst nach Tschechien mitgereist war.

Die Stimmen zum Spiel:

Leon Goretzka bei "DAZN" über seinen Doppelpack: "Ich freue mich über die zwei Tore, denke aber nicht, dass sich das jetzt Spiel für Spiel durchzieht, das ist eine schöne Momentaufnahme."

Leon Goretzka über das Spiel: "Nach dem späten Ausgleich gegen Dortmund haben wir viel Kritik einstecken müssen. Deshalb war es wichtig, wieder in die richtige Richtung zu marschieren. Wir waren schon in der Kabine hochmotiviert."

Leon Goretzka über die zweite Halbzeit: "Das müssen wir seriös zu Ende spielen. Das ärgert mich und sicherlich auch die Jungs, dass wir noch zwei Gegentore bekommen haben. Das sind Dinge, die wir eigentlich aus den vergangenen Spielen gelernt haben. Das war nicht gut. Ansonsten war es über weite Strecken ein sehr konzentrierter und seriöser Auftritt. Es ist ein Abend, an dem wir auf die positiven Dinge schauen können."

Sven Ulreich über das Spiel: "Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt, in der wir die Spielkontrolle hatten. In der zweiten Halbzeit haben wir etwas wenig gemacht und Pilsen mit zwei Toren zurückkommen lassen. Das ist bitter, weil wir uns vorgenommen haben, zu Null zu spielen. Das war wirklich unnötig, da hatten wir nicht die nötige Präsenz. Hier haben wir noch Nachholbedarf."

Sven Ulreich über die zweite Halbzeit: "Bei den Mann-gegen-Mann-Situationen waren wir nicht so präsent. Vielleicht war das auch den ganzen Einwechslungen geschuldet. Wir mussten in der zweiten Halbzeit Körner lassen, da haben wir auf jeden Fall Redebedarf. Wir haben viele Spieler, die zuletzt nicht so oft gespielt haben. Wir müssen das ansprechen, aber dann auch abhaken."

Julian Nagelsmann über das Spiel: "Wir waren sehr konzentriert und haben besonders in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht, besser als im Hinspiel. In der Gruppe mit zwölf Punkten dazustehen, ist nicht so schlecht, denke ich."

Julian Nagelsmann über die zweite Halbzeit: "Ich finde, dass wir beide Halbzeiten gewinnen könnten. Jeder hat den Anspruch, zu spielen und das sollte man schon auch sehen. Bei 4:0 ist vielleicht nicht mehr der letzte Punch bei uns drin."

Julian Nagelsmann über den Achtelfinal-Einzug: "Zwölf Punkte in dieser Gruppe, die sicher nicht die einfachste war, das ist schon nicht so schlecht."

Julian Nagelsmann über die Auswechslung von Thomas Müller: "Bei ihm hat vom Rücken her ein bisschen die Muskulatur in der Wade zugemacht, es ist nichts Schlimmes, nichts Dramatisches und kein Risiko fürs Wochenende"

Julian Nagelsmann über eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer gegen Freiburg: "Vom Schmerzbild her war es heute ein bisschen besser."

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Goretzka untermauert seinen Anspruch

Beißende Ironie: Klopp spottet über Hamann

Champions League Monster-Serie ausgebaut: FC Bayern reicht eine Halbzeit fürs Achtelfinale VOR 3 STUNDEN