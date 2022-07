Die Anhänger hatten während der Begegnung den Namen des russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin skandiert. Der ukrainische Türkei-Botschafter Wasyl Bodnar verurteilte das Verhalten scharf.

Oleg Nikolenko, der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, hatte getwittert: "Unsere Streitkräfte haben Putin auf türkischem Boden mit 2:1 geschlagen. Wir empfehlen den türkischen Fans, auf der Gewinnerseite zu stehen."

Ad

Koc bezeichnete die Rufe der Anhänger zwar als "unangemessen und unnötig", aber eine offizielle Entschuldigung wird es nicht geben: "Was können wir tun? Den Mund halten?"

Fußball Bericht: Ex-Gladbach-Boss Eberl vor Engagement bei Bundesligisten VOR 2 STUNDEN

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte eine Untersuchung angekündigt. Fenerbahce hatte sich bereits am Donnerstag in einer Stellungnahme vom Verhalten der Anhänger distanziert. Es repräsentiere "nicht die Haltung und die Werte unseres Vereins", hieß es in der Mitteilung.

Das könnte Dich auch interessieren:In Runde eins: Leverkusen blamiert sich bei Drittliga-Aufsteiger

(SID)

"Mit Geld kann man viel Mist machen": Darum lobt Klopp die RB-Philosophie

EM 2022 "Heldinnen werden geboren": Traumfinale elektrisiert Deutschland VOR 3 STUNDEN