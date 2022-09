"Spontan fällt mir nicht ein, dass ich schon mal dort war", sagte Potter auf der Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen mit dem österreichischen Meister.

Nichtsdestotrotz freut sich der Blues-Coach auf seine Premiere in London: "Ich denke, es ist eine gute Zeit, um auf die Trainerbank zu gehen. Wo immer wir anfangen, wird es brillant werden. Warum also nicht hier?"

Chelsea steht nach der 0:1-Auftaktniederlage bei Dinamo Zagreb am vergangenen Dienstag nun bereits gegen Salzburg unter Druck. Am darauffolgenden Mittwoch hatten die Blues Tuchel vor die Tür gesetzt - nur etwas mehr als ein Jahr nachdem der Deutsche den Henkelpott an die Themse geholt hatte.

Das geplante Debüt beim FC Fulham am Samstag entfiel allerdings, da der gesamte Spieltag infolge des Todes von Queen Elizabeth II. abgesagt wurde . Nun wird Potter am Mittwoch (21:00 Uhr im Liveticker ) gegen Red Bull Salzburg also zum ersten Mal in seinem Leben bei einem Champions-League-Spiel im Stadion sein.