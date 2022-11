Es gab schon glanzvollere Siege in den vergangenen Wochen, aber die Bilanz in der Champions League ist eindrucksvoll. Sechs Spiele, sechs Siege - zum dritten Mal nach den beiden Vorjahren zogen die Bayern mit einer makellosen Bilanz ins Achtelfinale ein , ein Kunststück, das in der Königsklasse noch keiner Mannschaft gelungen ist. Dabei ließen sie nur zwei Gegentore zu - wenn auch nicht gegen Inter oder den FC Barcelona, sondern gegen das überforderte Viktoria Pilsen.