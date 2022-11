"Das ist nach dem Start fast unglaublich", sagte Klopp, dessen Team am ersten Spieltag noch 1:4 in Neapel verloren hatte.

Bei seinem 400. Spiel als Teammanager der Reds seien seine Spieler "mutig" gewesen, lobte der 55-Jährige: "Wir haben die Zweikämpfe angenommen und geführt. Die Standards haben uns den Sieg gebracht."

Mohamed Salah (85.) und Darwin Nunez (90.+8) trafen für die Reds. Am Montag werden die Achtelfinalduelle ausgelost , Liverpool ist als Gruppenzweiter damit ein möglicher Gegner von Bayern München.

Klopp will Schwung mit in die Liga nehmen

In der Liga steckt Klopp mit dem LFC seit Wochen in einer Ergebniskrise und ist den Abstiegsrängern momentan näher als den Champions-League-Plätzen.

"Wir zweifeln nicht an unserer Qualität. Ich glaube nicht, dass irgendjemand an dieser Qualität zweifelt, aber das ist Teil des Problems. Wir zeigen es nicht konsequent", sagte der deutsche Teammanager nach der Partie.

In der Premier League trifft Liverpool mit Tottenham am Sonntag auf den nächsten Hochkaräter. "Konsistenz, Stabilität ist das, was wir brauchen. Wir werden das Gute aus diesem Spiel herausziehen und dann den nächsten Kampf gegen Tottenham beginnen."

(mit SID)

