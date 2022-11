Am Montag, 7.November, wird in Nyon das Achtelfinale der Champions League ausgelost. Die Zeremonie startet um 12:00 Uhr MEZ.

Für mindestens drei der fünf deutschen Klubs endete die Gruppenphase erfolgreich. Neben dem FC Bayern München und Borussia Dortmund schaffte am Dienstag auch Eintracht Frankfurt den Sprung ins Achtelfinale. RB Leipzig muss am Mittwoch noch bei Schachtjor Donezk (in Warschau) bestehen.

Bayer 04 Leverkusen, dass sich in Gruppe B In der Gruppenphase ausgeschieden ist hingegen, dass sich in Gruppe B aber immerhin noch in die Europa League rettete

Hier gibt es alle Informationen zum Modus, den Lostöpfen und Terminen der Achtelfinals, sowie der TV-Übertragung der Auslosung.

Champions League Auslosung: Die Lostöpfe

GRUPPENSIEGER GRUPPENZWEITE SSC Neapel (ITA) FC Liverpool (ENG) FC Porto (POR) FC Brügge (BEL) FC Bayern München (GER) Inter Mailand (ITA) Tottenham Hotspur (ENG) Eintracht Frankfurt (GER) FC Chelsea (ENG) AC Mailand (ITA) / FC Salzburg (AUT) Real Madrid (ESP) / RB Leipzig (GER) RB Leipzig (GER) / Schachtjor Donezk (UKR) Manchester City (ENG) Borussia Dortmund (GER) Paris Saint-Germain (FRA) / Benfica Lissabon (POR) Paris Saint-Germain (FRA) / Benfica Lissabon (POR)

Auslosung Achtelfinale der Champions League: Der Modus

Aus jeder Vorrundengruppe haben sich die beiden besten Klubs für das Achtelfinale qualifiziert. In der Runde der letzten 16 trifft jeweils ein Gruppensieger auf einen Gruppenzweiten. Der Gruppenzweite hat zuerst Heimrecht.

Dabei gilt: Zwei Klubs des gleichen Verbandes können im Achtelfinale nicht aufeinander treffen. Gleiches gilt für zwei Teams, die schon in der Gruppenphase gegeneinander gespielt haben.

Das Duell des Gruppensiegers FC Bayern gegen den Gruppenzweiten Borussia Dortmund (gleicher Verband) oder Inter Mailand (gleiche Vorrundengruppe) wird es also nicht geben. Sollte auch noch RB Leipzig Platz zwei in Gruppe F erreichen, fallen damit bereits vier Gegner für die Münchner weg.

CL-Auslosung: Achtelfinal-Termine

Die Hinspiele des Achtelfinals steigen am 14. und 15. Februar, sowie am 21./22. Februar. Die Rückspiele am 7./8. und 14./15. März 2023. Anpfiff ist jeweils um 21:00 Uhr.

Champions League: Auslosung Achtelfinale live im TV

Die Auslosung des Achtelfinals der Champions League am kommenden Montag, den 07. November, wird ab 12:00 Uhr live im TV bei Sky Sport News HD übertragen.

Champions League: Auslosung im Livestream

Sky bietet einen Livestream bei SkyGo an. Auch DAZN ist im Livestream bei der Auslosung mit von der Partie.

Champions-League-Auslosung im Liveticker

Eurosport.de berichtet im Liveticker ausführlich von der Auslosung zur Champions League.

