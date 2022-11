"So ist das Leben im Profifußball nun mal. Wenn man aus etwas herauskommen will, muss man es erst einmal durchstehen und genau das tun wir. Mit einigen Höhepunkten, aber auch mit einigen Niederlagen", sagte Jürgen Klopp vor dem Champions-League-Spiel gegen den SSC Neapel (ab 21:00 Uhr im Liveticker ).

Als Grund für die Misere sieht der Reds-Coach vor allem die vielen verletzten Spieler in seiner Mannschaft: "Wenn man die Mannschaft oder den Kader beurteilen will, finde ich das in diesem Moment nicht 100 Prozent fair, weil wir sie nie komplett zur Verfügung hatten."

Ad

Ein Umstand, der besonders angesichts der hohen Belastung für sein Team aufgrund des engen Zeitplans vor der WM in Katar dramatisch ist: "Bei der Menge an Spielen, die wir haben, würden wir normalerweise Änderungen vornehmen, aber das können wir nicht tun", beklagte sich Klopp.

Fußball Trainer-Ikone in Ost und West: "Glücksschwein" Hans Meyer wird 80 VOR 2 STUNDEN

Trotzdem nimmt der 55-Jährige die Kritik von verschiedenen Seiten an - auch wenn sie "unfair sei". Er fordert jedoch auch eine Beurteilung der besonderen Situation.

Leeds-Tor für bei Klopp zu schlafloser Nacht

Die letzte Pleite gegen Leeds United zeigte mal wieder alle Schwächen der bisherigen Saison der Reds auf. Zunächst der individuelle Fehler von Joe Gomez, der zum 0:1-Rückstand führte und dann der Nackenschlag zum 1:2 durch Crysencio Summerville kurz vor Ende, der bei Klopp für Alpträume sorgte.

"Das zweite Tor lässt mich Nachts nicht schlafen. Aber es gibt einen Grund, warum es passiert ist - die Jungs wollten das Spiel gewinnen, anstatt das Unentschieden zu verteidigen."

Klopp stellte klar: "Wir erwarten mehr von uns, die Jungs erwarten mehr, ich erwarte mehr von ihnen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass wir mit kleinen Schritten dorthin gelangen. Das ist im Moment die Herausforderung. Die Fehler zu vermeiden und die guten Sachen zu behalten."

Virgil van Dijk - FC Liverpool Fotocredit: Getty Images

Trotz aller Widerstände und negativer Presse zeigt sich deutsche Coach dieser Tage kämpferisch: "Wenn die Leute mich ansehen und sagen, er sieht müde aus oder was auch immer, ich bin es nicht. Mein Job ist es nicht nur, hier zu sein, wenn die Sonne scheint und wir einen Pokal überreicht bekommen. Meine Aufgabe ist es auch, da zu sein, wenn wir eine wirklich harte Zeit durchmachen müssen. Und das werde ich tun, mit allem, was ich habe, und wenn möglich sogar noch mehr."

Liverpool spielt gegen Neapel um Gruppensieg

Vor dem abschließenden Gruppenspiel in der Champions League gegen den SSC Neapel geht es für die Reds noch um den Gruppensieg. Die Ausgangslage ist nach der 1:4-Niederlage aus dem Hinspiel jedoch nicht allzu gut. Dazu ist der Tabellenführer der Serie A laut Kopp die momentan beste Mannschaft Europas. Nichts desto Trotz wird der FC Liverpool alles reinwerfen.

"Es ist ein schwieriger Moment, keine Frage, und niemand fliegt hierher, als wäre alles großartig, aber es gibt nur einen Weg, dem entgegenzutreten: es zu versuchen."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Rotation im Hamsterrad: Pause für Dauerbrenner um Bellingham

Kimmich sicher: Bayern "zu stark und stabil" für Rückfall

Bundesliga Trotz Auftaktniederlage: Stevens glaubt an S04-Coach Reis VOR 4 STUNDEN