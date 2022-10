"Ich würde tatsächlich sehr gerne hier sehr inhaltlich über Fußball sprechen", erklärte Mats Hummels nach dem Remis gegen den FC Sevilla . "Das Problem ist nur, dass die üblichen Verdächtigen daraus ein so großes Thema machen, dass es nicht funktioniert."

Dies sei "schade", da es "spannend wäre, darüber zu reden", so der 33-Jährige.

Ad

Es werde in der Presse aber "nicht auf das Inhaltliche eingegangen, was viel interessanter wäre. Es steht nur da: 'Er meckert'", bemängelte der Weltmeister von 2018.

Champions League BVB verpasst Heimsieg und vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale VOR 3 STUNDEN

Seit 15 Jahren spreche er als Fußball-Profi immer vom "Wir", dennoch werde so getan, als "würde ich mich nicht inkludieren". Er habe "keinen Bock, dass nach jedem Spiel, das wir schlecht spielen, am nächsten Tag Überschriften von mir in der Zeitung stehen", verdeutlichte Hummels.

Liebend gerne würde er sachlich über die Leistungen seiner Mannschaft sprechen, aber "was die nächsten ein, zwei Tage daraus gemacht wird, verhindert das leider".

So bleibt es den Teamkollegen und dem Trainer vorbehalten, zu erfahren, was Hummels wirklich über die Vorstellung der Borussia gegen den FC Sevilla denkt.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Nagelsmann widerspricht Matthäus: "Das glaube ich nicht"

Terzic freut sich für Modeste: "Was Tony alles ertragen musste ..."

Champions League Drei Dinge, die beim BVB auffielen: Hey Jude, was soll das? VOR EINER STUNDE