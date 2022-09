Erst traf John Stones (80.) mit einem Distanzschuss. Dann sorgte ausgerechnet der ehemalige Dortmunder Erling Haaland (84.) mit einem "Weltklasse-Tor" für den bitteren Tiefschlag für die Borussia.

Die internationalen Medien überschlagen sich mit Lob für das "Tormonster", Vergleiche mit Johan Cruyff und Zlatan Ibrahimovic kommen auf.

Die Pressestimmen zum BVB-Drama bei Manchester City:

Pressestimmen aus Deutschland

Bild: "City dreht Spiel in vier Minuten: Das unglaubliche Haaland-Ding!"

Kicker: "Traumtor Haaland gegen den BVB - ManCity jubelt dank Dortmunds Ex-Torjäger."

Sky: "Weltklasse-Tor gegen Ex.-Klub! Haaland sorgt für bittere BVB-Pleite."

Sport1: "Haaland-Kunstwerk sorgt für BVB-Drama!"

Spox: "Ausgerechnet Haaland! Dortmund verliert nach großem Kampf bei ManCity."

Süddeutsche Zeitung: "Haaland erledigt Dortmund spät, auch Leipzig verliert."

RTL: "War ja klar: Erling Haaland knockt den BVB aus."

Erling Haaland trifft gegen Borussia Dortmund Fotocredit: Getty Images

Pressestimmen aus England

Guardian: "Erling Haaland quält seinen Ex-Klub und Manchester City besiegt Dortmund."

The Sun: "Erling Haaland erzielt mit einem sensationellen Kung-Fu-Kick den späten Siegtreffer gegen seinen ehemaligen Verein."

Daily Mail: "Erling Haalands atemberaumbender akrotbatischer Volley vollendet den Turnaround gegen seinen Ex-Klub für das Team von Pep Guardiola."

BBC: "Haaland beschert ManCity einen Comeback-Sieg."

Eurosport: "Traumtore von Stones und Haaland drehen das Spiel gegen Dortmund."

Pressestimmen aus Norwegen

Verdens Gang: "Haaland wird zum Helden gegen den alten Klub. Entscheidung mit Zlatan-Tor."

Aftenposten: "Haaland der Held gegen den Ex-Klub: Mit dem 'Zlatan-Tor' entschieden."

Dagbladet: "Lächerliches Finale! Tormonster! Als Manchester City ihn am meisten brauchte, erschien Erling Braut Haaland und tat, was er am besten kann."

Erling Haaland erzielte das entscheidende Tor gegen den BVB Fotocredit: Getty Images

Pressestimmen aus Spanien

AS: "Wie einzigartig ist das? Haalands skandalöses Tor zum Sieg!"

Mundo Deportivo: "Haaland versenkt Dortmund mit einem akrobatischen Tor."

Sport: "Haaland ahmt Cruyff nach, um seinen Dortmund niederzuschlagen."

Pressestimmen aus Frankreich:

L'Equipe: "City dreht alles um zum Sieg, nachdem Dortmund das Spiel lange anführt."

Pressestimmen aus Österreich

Krone: "Haaland ist Dortmunds Albtraum!"

ORF: "Haaland dreht Spiel gegen Dortmund."

