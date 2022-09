Der 34-Jährige ist der ersten Spieler in der Champions-League-Geschichte, der für drei Vereine einen Dreierpack in Europas höchstem Vereinswettbewerb erzielte. Beim 5:1 gegen die Tschechen traf Lewandowski in der ersten Halbzeit doppelt und sorgte in der 67. Spielminute mit dem 4:1 für die Vorentscheidung.

Es war bereits das sechste Mal, dass Lewandowski in der Königsklasse mindestens drei Treffer beisteuerte. Zuvor waren dem Mittelstürmer bereits in den Trikots von Borussia Dortmund und dem FC Bayern München Dreierpacks in der Königsklasse gelungen.

Am 24. April 2013 erzielte Lewandowski im Halbfinale gegen Real Madrid sogar alle vier Tore beim 4:1-Heimsieg im Signal Iduna Park und schoss den BVB damit im Alleingang ins Endspiel nach London, wo die Mannschaft von Jürgen Klopp am FC Bayern München scheiterte (1:2).

Für den deutschen Rekordmeister erzielte Lewandowski gleich vier Mal einen Dreierpack auf der höchsten europäischen Bühne. Am 29. September 2015 traf er im Gruppenspiel gegen Dinamo Zagreb (5:0) dreifach. Am 26. November 2019 erzielte der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft bei Roter Stern Belgrad vier Treffer beim 6:0-Auswärtssieg

Lewandowski widmet Dreierpack Ehefrau Anna

Beim 5:2-Heimsieg in der Gruppenphase der zurückliegenden Saison schoss der Angreifer ebenfalls drei Tore. Und auch bei seinem vorletzten Spiel im Trikot des FC Bayern München traf Lewandowski drei Mal: Im Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Salzburg am 8. März 2022 gelang Lewandowski im ersten Durchgang ein lupenreiner Hattrick.

Der Dreierpack in Barcelona am Mittwochabend waren zudem seine Saisontore sechs, sieben und acht. Drei Treffer, die er seiner Ehefrau Anna widmete, die ihren 34. Geburtstag am Mittwochabend im Camp Nou feierte.

"Dass sie an ihrem Geburtstag im Stadion war, bedeutet mir sehr viel", sagte Lewandowski nach der Gala in Barcelona, "das ist fantastisch für mich."

Xavi adelt Mittelstürmer Lewandowski

Trainer Xavi adelte seinen Star-Neuzugang nach der nächsten Lewandowski-Show. "Robert ist erbarmungslos", lobte der 42 Jahre alte Spanier. "Er ist bescheiden und arbeitet immer hart. Ich kann gar nicht genug Komplimente für ihn machen. Er hat heute drei Tore erzielt, aber das war nicht alles. Es geht darum, wie er der Mannschaft hilft, um seine Präsenz. Was für eine fantastische Verpflichtung."

Lewandowski selbst gab sich nach seinem nächsten Rekord gewohnt bescheiden und dankte seinen neuen Mannschaftskollegen: "Die Leute fragen nach den Toren, aber es ist wichtig, in der richtigen Position zu sein und meinem Team zu helfen, denn meine Teamkollegen haben mir auf und neben dem Platz sehr geholfen."

Nach diesem Auftakt bei den Blaugrana scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Lewandowski den nächsten Rekord bricht.

