Zudem flog Bergamos Verteidiger Jose Palomino mit Rot vom Platz (54./Notbremse), in Unterzahl vergab der eingewechselte Duvan Zapata einen Foulelfmeter (65.). Gosens stand über die gesamte Spieldauer auf dem Feld.

Bereits am Sonntag (15:00 Uhr) treffen beide Teams an gleicher Stelle in der Serie A erneut aufeinander.