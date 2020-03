Damit erreichte der Klub erstmals seit 1982 wieder das Pokalfinale. Im Vorjahr hatte Rennes überraschend PSG im Elfmeterschießen geschlagen.

Paris, das Team des deutschen Trainers Thomas Tuchel, war bereits am Mittwoch souverän zum sechsten Mal in Serie ins Finale eingezogen. Bei Olympique Lyon Traumtor inklusive: Überragender Mbappé führt PSG ins Pokalfinale. Das Endspiel findet am 25. April im Stade de France statt.

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Flick bremst den Hype: Das ist Bayerns Plan mit Zirkzee