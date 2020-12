In der zweiten Runde des DFB-Pokals spielt Borussia Dortmund bei Eintracht Braunschweig. Das Match beginnt am Dienstag, 22. Dezember, um 20:00 Uhr .

Der BVB hatte in der ersten Runde mit einem 5:0-Erfolg beim MSV Duisburg keine Schwierigkeiten. Allerdings befinden sich die Dortmunder aktuell in einer kleinen Krise, haben einige Rückschläge in der Bundesliga erlitten.