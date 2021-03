Trainer Edin Terzic setzt jedenfalls im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Borussia Mönchengladbach wie zuletzt auch in der Liga auf Hitz. Im Vergleich zum 3:0 gegen Arminia Bielefeld am Samstag nimmt Terzic nur eine Änderung vor: Für Giovanni Reyna rückt Thomas Delaney in die BVB-Startelf.

Radikaler geht dagegen Marco Rose - ab Sommer Terzics Nachfolger in Dortmund - das K.o.-Spiel an: Im Vergleich zum 2:3 bei RB Leipzig am Samstagabend in der Bundesliga rotieren Yann Sommer, Jordan Beyer, Denis Zakaria, Valentino Lazaro, Hannes Wolf, Oscar Wendt und Breel Embolo aus der ersten Elf auf die Bank.