Der bayerische Regionalligist Schweinfurt 05 sollte am Sonntag eigentlich die Schalker herausfordern, der Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München intervenierte aber juristisch. Er erwirkte seine Pokal-Teilnahme per Einstweiliger Verfügung vor dem Landgericht München I. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzte die Begegnung ab.

Am Samstag bestritten die Königsblauen ein mannschaftsinternes Testspiel als Vorbereitung für den Saisonauftakt in der Bundesliga am kommenden Freitag (20.30 Uhr) bei Triple-Sieger Bayern München.