Seit 35 Jahren träumt man bei den Berlinern von einem Pokalfinale im Olympiastadion, diesmal waren schon die zweitklassigen Niedersachsen eine zu hohe Hürde. Angesichts des 374 Millionen Euro schweren Engagements von Investor Lars Windhorst müssen nun dringend in der Bundesliga die Schüsse sitzen, möglichst schon beim Auftakt am kommenden Wochenende in Bremen.