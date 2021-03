"Hintergrund sind die behördlich angeordneten Quarantänemaßnahmen für Regensburg", teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) 24 Stunden vor dem geplanten Anpfiff mit. Über eine Neuansetzung werde in Abstimmung mit beiden Vereinen "schnellstmöglich entschieden".

Der Aufstiegsheld muss gehen: Neuhaus in Bielefeld entlassen

Regensburgs Chefcoach Mersad Selimbegovic war bereits am Freitag positiv auf die britische Virus-Mutation getestet worden. Daraufhin saß beim Zweitligaspiel gegen den SC Paderborn (1:0) Co-Trainer Sebastian Dreier auf der Bank. Bei einer weiteren Testreihe am Sonntag erhöhte sich die Zahl der Infizierten.

Statt sich auf das größte Spiel in der 114-jährigen Vereinsgeschichte zu freuen, war die Stimmung beim SSV Jahn am Boden. "Wir waren nicht weniger vorsichtig und weniger achtsam, es ist alles so gelaufen wie immer. Wir können es uns deshalb auch nicht wirklich erklären", sagte Jahn-Geschäftsführer Christian Keller.