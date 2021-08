"Ich habe ihm eine kurze Nachricht nach dem Spiel geschrieben, in der ich ihm meine Meinung noch ein bisschen deutlicher dargelegt habe, was ich davon halte und was ich ihm als Mensch raten würde", sagte Nagelsmann auf einer Pressekonferenz am Dienstag: "Als Trainer werde ich ihn jetzt nicht plakativ fünf Stunden in den Arm nehmen, um ihm den Rücken zu stärken."

Viel mehr ginge es jetzt darum, an sich zu arbeiten, um wieder Tore zu schießen und Assists zu geben.

"Er muss inhaltlich in die richtige Richtung marschieren, um das mit Leistung zurückzuzahlen und dann bei seinem zweiten oder dritten Tor in Folge still für sich zu jubeln und das nicht in der Arena zu genießen", so Nagelsmann: "Dann wird das bald wieder eine Symbiose und alle sind füreinander da."

Jeder Fan könne dann nämlich selbst überlegen, "ob er mit ihm feiert, wenn er Top-Leistungen bringt, oder ob er dann lieber ruhig ist".

Kimmich und Salihamidzic kritisieren Pfiffe

Am Montag hatten bereits Sanés Teamkollege Joshua Kimmich und Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Pfiffe gegen den 25-Jährigen kritisiert

"Leroy hat kein Riesenspiel gemacht. Aber wir erwarten immer, dass die Spieler von unseren Fans unterstützt werden. Wir können nicht einen Einzelnen auspfeifen lassen in der Allianz-Arena. Das geht gar nicht", erklärte Salihamidzic. Kimmich bezeichnete die Buhrufe als "frech und auch bitter".

Am Mittwoch trifft der FC Bayern in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Fünftligisten Bremer SV (ab 20:15 im Liveticker ). Ob Sané, der gegen Köln zur Halbzeit ausgewechselt wurde, dann erneut in der Startelf stehen wird, wollte Nagelsmann am Dienstag nicht verraten.

