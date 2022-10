Acht Spiele muss der FC Bayern München bis zum Start der Fußball-WM 2022 noch absolvieren. Acht Spiele in 24 Tagen - das klingt auf den ersten Blick nach einem Mammutprogramm.

Doch bei genauerem Hinsehen relativiert sich der stressige Drei-Tages-Rhythmus ein wenig. Die beiden Spiele in der Champions League beim FC Barcelona (26.10.) und gegen Inter Mailand (1.11.) haben nicht mehr die Brisanz, die vor Beginn der Gruppenphase zu erwarten war. Der FC Bayern ist bereits fix für das Achtelfinale qualifiziert durch und es müsste schon mit dem Teufel zugehen, sollten die Münchner Platz in der Gruppe noch verspielen.

Das Bundesliga-Menü sieht Hoffenheim, Mainz, Hertha BSC, Bremen und Schalke 04 als Gegner vor, da sollte der eine oder andere Punkt dabei rausspringen.

Das wichtigste und schwierigste Spiel steht am Mittwochabend an: DFB-Pokal auswärts in Augsburg (20.45 Uhr im Liveticker) . Die WWK Arena war in letzter Zeit eine schwer einnehmbare Festung für den FC Bayern. Die letzten beiden Bundesligaspiele gewann der FCA, zuletzt Mitte September 1:0.

Serge Gnabry explodiert gegen Freiburg

Da kommt es Trainer Julian Nagelsmann ziemlich ungelegen, dass mit Manuel Neuer und Leroy Sané zwei Leistungsträger ausfallen . Neuers Schulterverletzung lässt auch einen Einsatz in Augsburg nicht zu und Sané wird wegen eines Muskelfaserrisses voraussichtlich gar nicht mehr spielen bis zum WM-Start.

Da kommt es Nagelsmann ziemlich gelegen, dass er ein Sorgenkind weniger hat - wenn man das 5:0 gegen Freiburg als Maßstab nimmt. Sonntagabend wurde nämlich endlich mal wieder kräftig gerührt in München. "Chefkoch" Serge Gnabry eröffnete die Torgala mit dem Treffer in der 13. Minute - seinem ersten in der Liga seit dem 21. August.

Abgsehen von seinem Tor lieferte Gnabry sein mit Abstand bestes Saisonspiel ab. Der 27-Jährige tobte sich auf der rechten Außenbahn aus, war für die Freiburger nie zu greifen, bereitete Sadio Manés Tor mit einem Sahnepass vor und trieb selbst beim Stand von 4:0 noch mit Tempodribblings an.

"Es hat sehr getan, so ein Spiel abzuliefern", sagte Gnabry und meinte damit nicht nur seine eigene Leistung. "Es war nach ein paar unnötig schweren Wochen ein wichtiges Zeichen. Es ist ganz wichtig für unser Selbstvertrauen, so müssen wir weitermachen."

Bayern-Profi Serge Gnabry trifft zur Führung gegen den SC Freiburg Fotocredit: Getty Images

Salihamidzic frohlockt: "Genau so mag ich ihn sehen"

Beim Sportvorstand kam Gnabyrs Befreiungsschlag recht gut an. "Genau so mag ich ihn sehen. Wenn er eine richtig gute Körperspannung hat, wenn er so sprintet, wenn er sich seine Aktionen, seine Abschlüsse nimmt", sagte Hasan Salihamidzic und ergänzte: "Er hat ja alles: Er hat einen Kopfball, er hat einen Superschuss mit links und rechts. Wenn Serge in Topform ist, haben wir einen richtig guten Spieler."

Gnabrys Fähigkeiten sind über jeden Zweifel erhaben, er hat sie aber in dieser Saison verdammt selten abrufen können. Nach einem vernünftigen Start und einem Toren gegen Frankfurt (6:1) fiel Gnabrys in ein tiefes Leistungsloch. Eine Verletzung am Handgelenk brachte ihn aus dem Tritt, seit Mitte August stand er nur dreimal in der Anfangself der Münchner. Bei seinen Kurzeinsätzen war ihm anzusehen, wie er mit sich haderte, wie er immer mehr verkrampfte.

Selbst die "Wohlfühloase" Nationalmannschaft brachte keine Besserung. Beim 0:1 gegen Ungarn am 23. September wurde Gnabry nach einer völlig indisponierten Leistung in der Halbzeit ausgewechselt.

Nagelsmann fügte als Erklärung ein mentales Problem an, ohne ins Detail zu gehen. Gnabry solle sich "einfach mal frei von der Seele" spielen, "und nicht zu viel nachdenken". Das ist ihm gegen Freiburg gelungen - auf seiner Lieblingsposition auf dem rechten Flügel. Nagelsmanns Experiment mit Gnabry im Sturmzentrum hat nicht funktioniert, außen fühlt er sich deutlich wohler.

Julian Nagelsmann: Gnabry hat Benchmark gesetzt

"Es war sehr gut, das war eine Benchmark. Ich habe schon oft gesagt, dass ich sehr viel von ihm halte. Er hat immer mal wieder Phasen, in denen er durch mehr Aktivität seine große Qualität aufs Feld bringen kann. In ihm steckt sehr viel und er ist ein ganz bedeutender Spieler für uns", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Dienstag.

Für das Pokalspiel in Augsburg ist Gnabry gesetzt. "Wenn er so spielt wie gegen Freiburg, wird er viele Minuten sammeln. Er wird auch im Pokal spielen und ähnlich aktiv und gut spielen wie gegen Freiburg", prophezeite Nagelsmann.

Durch den Ausfall von Sané haben sich Gnabrys Chancen auf Startelfeinsätze per se erhöht, zumal Kingsley Coman, ähnlich wie Gnabry, in dieser Spielzeit große Probleme hat, ein echter Gewinn für die Bayern-Offensive zu sein. Drei Bundesligaspiele verpasste der Franzose wegen Rotsperren, drei weitere wegen einer Muskelverletzung.

Thomas Müller, Jamal Musiala und Mané sind bei Nagelsmann gesetzt, mit Eric Maxime Choupo-Moting hat sich gegen Freiburg eine Alternative auf der Neun hervorgetan. Sané ist erstmal raus, Coman liegt in der Hierarchie aktuell ganz hinten.

Es liegt einzig und allein an Gnabry selbst, in der Mannschaft zu bleiben. Liefert er ab, kommt keiner an ihm vorbei. Auch im Hinblick auf die WM werden die nächsten 24 Tage enorm wichtig für Bayerns Nummer sieben.

