Julian Brandt (BVB)…

…über das Ergebnis: "Wenn man das ganze Spiel betrachtet, ist das schon enttäuschend, aber die Niederlage in Augsburg am Wochenende war schlimmer. Ich glaube gerade in der zweiten Halbzeit hatten wir zwei sehr gute Chancen, um in Führung zu gehen, um das Spiel zu drehen. Am Ende ist es auch eine Qualität der Münchner, wenn man dann nur eine Chance hat in der zweiten Halbzeit und die dann auch macht.“

…über die vergebenen Großchancen: "Du kriegst halt nicht so viele hundertprozentige Chancen in der Allianz Arena und dann muss auch eine sitzen. Eins-zu-Eins-Situationen mit Manuel Neuer bekommt man bei den Bayern nicht so häufig und dann musst du dann auch die Hartnäckigkeit haben, um eine davon zu machen.“

…wie man erfolgreich gegen Bayern spielt: "Das wichtigste ist es, den Druck zu halten. Es ist immer schwierig gegen die Bayern zu spielen, weil sie den Ball sehr gut zirkulieren lassen. Aber du musst versuchen so hoch zu pressen. Wenn sie einmal in ihrem Ballbesitzspiel drin sind und du lullst dich hinten rein, dann wird es schwierig, weil sie einen sehr hohen Druck erzeugen können. Das haben wir eigentlich auch sehr gut gemacht, gerade wenn man das vergleicht, wie wir das hier in der jüngeren Vergangenheit oft gemacht haben. Da war das schon viel besser.“

Lucien Favre (Trainer BVB)…

...über das Spiel: "Ich weiß nicht, was den Unterschied gemacht hat. Wir hätten das Spiel auch genauso gut gewinnen können.“

…über positive Erkenntnisse: "Wir haben viele Sachen richtig gemacht. Wir haben gut gepresst, auch die Balleroberungen waren okay und wir haben viele Torchancen gehabt.“

Joshua Kimmich (FC Bayern)…

…über das Spiel: "Am Ende haben wir den Pokal und das fühlt sich gut an. Wir haben für den Pott gefightet, auch wenn es nicht unser bestes Spiel war. Aber trotzdem haben wir gezeigt, dass wir die Mentalität besitzen, auch ein Spiel, wo wir nicht so gut gespielt haben, für uns zu entscheiden.“

…über seinen Siegtreffer: "Eigentlich habe ich den Ball zu früh abgespielt. Aber Lewi (Robert Lewandowski, Anm. d. Red.) spielt ihn gut zurück und mit etwas Glück im zweiten Versuch, ging er noch rein.“

…über die verspielte Zwei-Tore-Führung: "Wir sind nicht so gut ins Spiel gekommen, haben dann trotzdem mit 2:0 geführt. Dann müssen wir uns einfach geschickter anstellen. Gerade die beiden Gegentore sind aus zwei leichten Ballverlusten im Spielverlauf entstanden. Das geht dann zu einfach. Da haben wir sie eingeladen, es war nicht so, dass sie uns auseinander gespielt haben. Aber wenn du solche Fehler gegen Dortmund machst, haben sie auch die Qualität, schnell in die Spitze zu spielen. Dass ist deren Spiel, da spielen wir ihnen auch in die Karten. Aber natürlich ändern wir unseren Spielstil da auch nicht, wir werden einen Teufel tun, uns dann hinten reinzustellen.“

Hansi Flick (Trainer FC Bayern)…

…über den nächsten Pokal: "Man muss der Mannschaft ein Kompliment machen. Wir haben es uns nach der 2:0-Führung schwer gemacht, haben Ballverluste gehabt, auch das Stellungsspiel war nicht ganz so optimal. Deswegen müssen wir daran arbeiten. Aber letztendlich zählt nur der Sieg und der ist bei uns.“

…über die Leistung im Vergleich zur Niederlage in Hoffenheim: "Dortmund hat gerade im Zentrum auch sehr gute Spieler, überladen das Zentrum und kommen im letzten Drittel dann über außen. Aber da haben wir vor allem in der ersten Halbzeit auch gutgestanden. Von daher haben wir es wesentlich besser gemacht als gegen Hoffenheim.“

…über mögliche Neuzugänge: "Es sind ja nur noch ein paar Tage bis zur Schließung des Transferfensters am 5. Oktober. Dann lassen wir uns überraschen, ich mich auch.“

Marwin Hitz (BVB)…

…über den Spielverlauf: "Ich denke es war ein gutes Spiel von uns Wenn ich die Tore sehe, die wir bekommen, dann war da schon viel Spielglück dabei. Ich denke wir sind nach dem 0:2 richtig gut zurückgekommen, haben versucht Fußball zu spielen. Letztendlich haben wir aber ein Tor zu wenig gemacht oder eins zu viel gekriegt. Wir können mit dem Resultat nicht zufrieden sein.“

…über das entscheidende Gegentor zum 2:3: "Jedes Gegentor ist ärgerlich, aber dieses umso mehr, wenn du dran bist, wenn du eigentlich den Ball hältst und der Gegner dann noch sehr glücklich zum Tor kommt. Dann ärgert man sich richtig.“

…über positive Erkenntnisse aus dem Spiel: "Wir können sicherlich fußballerisch viel bieten, haben aber leider zu viele Tore bekommen. Wir müssen bei Standards besser absichern und dürfen die Bälle nicht im Mittelfeld verlieren. Dann ist es gegen eine Topmannschaft natürlich schwierig das zu verteidigen.“

