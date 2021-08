Das durchaus beeindruckende 3:1 (1:0) des Dauermeisters im Stadion des Pokalsiegers war auch ein Zeichen für die Bundesliga, in der viele den BVB als ernsthaften Herausforderer sehen. Denkste, sagt der FC Bayern mit dem Selbstbewusstsein aus neun Meisterschaften in Serie: "Dieser Titel ist erst der Anfang, wir haben noch viel vor", schrieb der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn bei Twitter.

Bei Nagelsmann jedenfalls ist der Hunger geweckt.

Den Löwenanteil an seinem ersten Titel als Profitrainer schrieb er seinem Vorgänger Hansi Flick zu, der als Bundestrainer auf der Tribüne saß.

"Der Titel ist eine Belohnung für die Vorsaison. Ich freue mich trotzdem. Der Titel gehört aber mehr anderen als mir", sagte er.

Robert Lewandowski, Doppeltorschütze und "wie eine Lebensversicherung" (Nagelsmann), betonte, das Statement sei "für die Mannschaft richtig super. Wir können es genießen."

Fehlerquote beim BVB zu hoch

Die Bayern überzeugten , waren zielstrebig, dynamisch, körperlich auf der Höhe. Der BVB half mit vielen Fehlern, besonders von Felix Passlack auf der rechten Abwehrseite.

"Wir hatten nicht das Gefühl, dass wir keine Chance hatten. Die Aggressivität war da", sagte Kapitän Marco Reus, aber sein Trainer Marco Rose räumte ein, es sei "der eine oder andere" Patzer zu viel gewesen, um dem Gegner gewachsen zu sein.

So stand am Ende der FC Bayern im goldenen Flitterregen, was besonders Leon Goretzka gefiel: "Es ist was ganz Besonderes. Es macht einen Riesenspaß, so einen Titel zu Beginn der Saison zu holen."

