Beide Mannschaften wechselten im Vergleich zum ersten Bundesligaspieltag jeweils einmal in der Startformation. Beim BVB, der in einem 4-4-2-System mit einer Raute im Mittelfeld agierte, stürmte Youngster Youssoufa Moukoko neben Erling Haaland. Beim FC Bayern München ersetzte Kingsley Coman Leroy Sané positionsgetreu.

Ab der ersten Minute entwickelte sich eine hochintensive Partie mit vielen Zweikämpfen, guten Kombinationen und viel Zug zum Tor – auf beiden Seiten. Die beste Chance in der Anfangsphase erspielte sich der BVB. Jude Bellingham spielte einen feinen Flachpass in den Strafraum auf Marco Reus, der aus sieben Metern freistehend am glänzend reagierenden Manuel Neuer scheiterte (20.).

Auch der deutsche Rekordmeister war offensiv präsent, legte vor allem vor der Pause zu und ging in der 41. Minute in Führung. Serge Gnabry setzte sich auf der linken Seite gegen Felix Passlack durch und flankte den Ball in die Mitte. Robert Lewandowski kam aus vollem Lauf aus fünf Metern zum Kopfball und verwandelte unhaltbar ins linke Eck.

Im zweiten Durchgang blieb es ähnlich intensiv – es gab viele Zweikämpfe und ebenso, wie schon in der ersten Halbzeit, gute Torchancen. In der 50. Minute nutzten die Bayern eine solche, um die Führung zu erhöhen. Alphonso Davies enteilte Passlack auf dem linken Flügel und brachte die Kugel in die Mitte. Lewandowski verlängerte am ersten Pfosten per Hacke auf Thomas Müller, der aus kurzer Distanz freistehend zur Stelle war.

Die Münchner zogen sich anschließend zurück, ließen den BVB kommen. Die Dortmunder kamen – zum Anschlusstreffer in der 64. Minute. Bellingham hielt den Ball an der Strafraumgrenze und legte ab für Marco Reus, der aus 16 Metern zentraler Position direkt den Abschluss suchte. Er versenkte wunderschön in den rechten Torwinkel.

Dortmund drängte auf den Ausgleich, die Münchner antworteten mit dem 3:1 in der 74. Minute. Manuel Akanji verlor den Ball im Aufbauspiel an den eingewechselten Corentin Tolisso, der die Kugel beim Tackling nach vorne auf Lewandowski abfälschte. Der Pole war völlig frei, blieb vor Gregor Kobel eiskalt und verwandelte aus sechs Metern flach ins rechte Eck. Es war die Entscheidung in einem Spiel, das Lust auf diese Saison machte.

Die Stimmen:

Robert Lewandowski (FC Bayern München): "Das ist der erste Titel, den wir gewonnen haben. Das Spiel war auch für die Zuschauer richtig geil anzuschauen. Viele Aktionen, viel Offensivspiel. Was wir gespielt haben, war als Mannschaft richtig super und wir können nach vorne schauen und den Titel genießen."

Marco Reus (Borussia Dortmund): "Bayern hat natürlich seine Klasse, doch bei den Gegentoren waren wir selber verantwortlich. Trotzdem hatten wir nicht das Gefühl, dass wir keine Chance hatten, eher im Gegenteil. Wir haben das Spiel verloren, ich bin natürlich traurig, aber die Art und Weise, wie wir gekämpft haben, finde ich in Ordnung."

Der Tweet zum Spiel:

Vor dem Spiel gedachten Spieler, Fans, Verantwortliche dem Bomber der Nation.

Das fiel auf: Duo Infernale

Lewandowski und Müller machen genau da weiter, wo sie in der vergangenen Saison aufhörten: Tore erzielen und vorlegen. Gegen Borussia Dortmund übernahm Lewandowski die Doppelfunktion, traf zweimal und legte einmal für Müller vor. Will das Duo Infernale den Rekord aus der vergangenen Spielzeit brechen, ist es auch gut beraten, früh loszulegen. In der Saison 2020/21 erzielten Lewandowski und Müller allein in der Bundesliga zusammen 52 Tore und gaben 28 Torvorlagen – die damals beste Duo-Statistik aller Topligen.

Die Statistik: 14

Der Führungstreffer gegen den BVB war der 14. Pflichtspieltreffer in Folge für Lewandowski. Der Weltfußballer brach damit seinen persönlichen Rekord. Nur Gerd Müller traf im deutschen Profifußball in Serie öfter (16 Spiele, 1969/70).

