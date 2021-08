Wenn Julian Nagelsmann und der FC Bayern im DFL Supercup ( ab 20:30 Uhr im Liveticker ) auf Borussia Dortmund treffen, gilt es aus Münchener Sicht eine Siegesserie zu verteidigen.

Die letzten fünf Pflichtspiele gegen den BVB gewannen allesamt die Bayern. Zuletzt war dies in den 60er Jahren gelungen. Ein weiterer Sieg im Signal Iduna Park wäre ein neuer Rekord.

Doch für Nagelsmann geht es nicht nur darum, den BVB zum sechsten Mal in Folge in die Schranken zu weisen - es geht um mehr. Der 34-Jährige könnte seinen ersten Titel als Trainer im Profibereich einfahren. Zwar ist der Supercup keiner der Titel, an denen Trainer beim deutschen Rekordmeister gemessen werden - er bietet aber die Chance auf eine Initialzündung für den jungen Coach.

Nach dem Saisonstart - ergebnistechnisch mittelmäßige Vorbreitung, Pokalspiel verschoben, zum Bundesligaauftakt gegen Borussia Mönchengladbach nur Remis (1:1) - steht der Rekordmeister gefühlt schon jetzt unter Druck. Nagelsman wartet seit fast sechs Wochen auf seinen ersten Sieg als Bayern-Coach.

Bayern-Abwehr wirkte etwas unsicher

"Ich würde es gerne unterschreiben, morgen zu gewinnen und den Titel zu holen", ließ der gebürtige Bayer auf der obligatorischen Pressekonferenz am Montag verlauten. Dortmund sei aber "gut in die Saison gestartet" mit dem Sieg gegen Frankfurt. Dass man in München noch auf den ersten Sieg der Saison wartet, "würde ich nicht überbewerten", betonte der Coach.

Durch die Verschiebung des DFB-Pokalspiels gegen den Bremer SV hatten die Bayern bisher erst ein Pflichtspiel - eben jenes gegen Gladbach. In diesem wurde deutlich, dass die Münchener vor allem in der Defensive (wie schon in der Vorsaison) so ihre Probleme haben. In einigen Szenen wirkte die Viererkette ungeordnet, der neue Abwehrchef Dayot Upamecano überzeugte nicht.

Nagelsmann warnt vor BVB-Stürmer Erling Haaland

Nagelsmann sieht daher vorerst auch kein massives Problem bei seiner Mannschaft. Gegen Gladbach habe es zwar noch einige Fehlpässe gegeben, "aber wir hatten noch wenig Zeit, um vieles einzuüben. Wir brauchen natürlich noch, um ein Spiel über 90 Minuten gut zu absolvieren."

Gegen den BVB werden Upamecano und seine Abwehrkollegen sicherlich noch einmal anders gefordert als gegen Gladbach. Denn die Dortmunder Offensive tritt mit Sturm-Juwel Erling Haaland an, der nach zwei Pflichtspielen bereits fünf Tore und drei Vorlagen auf dem Konto hat.

Auch Nagelsmann geriet vor dem Duell der beiden Topklubs ins Schwärmen: "Es ist außergewöhnlich. Neben seiner Abschlussqualität ist er sehr robust und schnell." Der junge Norweger sei einfach ein "herausragender Stürmer". Um Haaland aufzuhalten, müsse man "eng stehen und verhindern, dass er seine Läufe in die Tiefe machen kann. Wir müssen körperlich dagegen halten und nach Ballverlusten sofort Gegenpressing einleiten."

Dadurch will Bayern die schnellen Pässe des BVB auf Haaland so gut es geht verhindern. Sollte das nicht gelingen, müsse man sich wohl auf Torhüter Manuel Neuer verlassen, so Nagelsmann. Generell habe Dortmund "herausragende Spieler im Mittelfeldzentrum. Bei Ballgewinn machen sie es sehr gut mit der Tempoverschärfung, das ist die größte Gefahr."

Rose sieht Haaland noch nicht am Ende: "Noch viel Entwicklungspotenzial"

Sieg im Supercup kein Hinweis auf Saison

Dortmund-Trainer Marco Rose, für den es ebenfalls der erste Titel in Deutschland wäre, meinte zu seinem Torjäger: "Erling möchte ein kompletter Spieler werden und er macht erkennbare Fortschritte. Er ist noch jung und hat so viel Entwicklungspotenzial." Sollte er dieses voll ausschöpfen, werde er ein phänomenaler Fußballer, so der BVB-Coach.

Dortmund geht mit einem klaren Ziel in den Supercup. "Jedes Spiel ist ein Fingerzeig. Man sollte unbedingt versuchen, zu gewinnen. Es ist ein Prestigeduell gegen Bayern und man kann einen Titel holen - deswegen sollten wir versuchen, das zu gewinnen", erklärte Rose.

Für Nagelsmann wäre ein Sieg sicherlich eine große Erleichterung. Es wäre der insgesamt neunte Supercup-Titel des FC Bayern. Ein Erfolg im ersten Finale der Saison ist allerdings noch lange kein Hinweis auf den Verlauf der weiteren Saison. Während die am Ende eher erfolglosen Bayern-Trainer Niko Kovac (2018) und Carlo Ancelotti (2016, 2017) mindestens einmal den deutschen Supercup gewannen, blieb Pep Guardiola in seiner dreijährigen Amtszeit (2013-2016) bei den Münchenern erfolglos.

Dennoch wird auf die Ära Guardiola bei den Münchenern deutlich wohlwollender zurückgeblickt als auf die Jahre unter seinen beiden Nachfolgern. Für Nagelsmann heißt das: Ein Sieg im Supercup wäre eine nette Zugabe, doch am Ende zählen beim Rekordmeister nur die "echten" Titel in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal.

Am besten natürlich im selben Jahr.

