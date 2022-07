Der FC Bayern München hat den ersten Titel der neuen Saison gewonnen.

Im ersten Pflichtspiel nach Robert Lewandowski verteilten die Bayern die Offensivgewalt auf mehrere Schultern: Jamal Musiala, Sadio Mané, Benjamin Pavard, Serge Gnabry und Leroy Sané trafen für die Bayern.

Leipzig-Coach Domenico Tedesco staunte nach dem Spiel über den Angriff der Bayern: "Wahnsinn, echt Wahnsinn."

Die Stimmen zum Supercup zwischen Bayern München und RB Leipzig:

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Die Bayern haben verdient gewonnen. Besonders aufgrund der ersten Halbzeit, da haben sie ihre Stärken ausgespielt. Ihre Pfeile kommen von überall: Links, rechts, halblinke Bahn, halbrechte Bahn, zentral. Wahnsinn, echt Wahnsinn. In der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt, waren dem 4:4 näher als die Bayern dem 5:3. Man hat gesehen, dass Bayern als absoluter Favorit in diese Saison geht."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Hintenraus war es eng. In der ersten Halbzeit haben wir es aber sehr gut gemacht. Ab der 60. Minute hat man gesehen, dass uns die Körner ausgehen. Wir sind erst 19 Tage im Training, das darf man nicht vergessen. Das Spiel war schon schnell für ein erstes Spiel der Saison, das war kein Plätschern. Aber wir haben verdient gewonnen, das steht außer Frage."

Serge Gnabry (FC Bayern München): "Im Endeffekt sind wir glücklich über den Titel. Die erste Halbzeit war überragend, da haben wir gar nichts zugelassen. In der zweiten Halbzeit erzielt Leipzig dann ein Tor und bekommt Aufwind. Wir dürfen es nicht zulassen, dass der Gegner dann nochmal so zurückkommen kann. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir wollen die Meisterschaft verteidigen, den Pokal gewinnen und in der Champions League so weit kommen, wie es geht. Für uns war es wichtig, mit einem Titel in die Saison zu starten."

Sadio Mané (FC Bayern München): "Wir haben ein tolles Spiel gezeigt. Wir versuchen, uns immer nah an der Perfektion zu bewegen. Nach dem 0:3 war es schwierig, das können wir definitiv besser machen."

