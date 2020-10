Im direkten Duell zwischen Island und Ungarn am 12. November entscheidet sich, wer bei der EM (11. Juni bis 11. Juli 2021) in Gruppe F neben Deutschland, Titelverteidiger Portugal und Weltmeister Frankreich spielen wird.

Der Qualifikationsmodus ist kompliziert, in den Play-offs werden die verbleibenden vier Tickets unter 16 Teilnehmern vergeben. Deutschlands Gegner kommt nun aus dem Weg A, in dem die vermeintlich stärksten Play-off-Teilnehmer um ein Ticket streiten.

Hätte Rumänien diesen Weg A gewonnen, wäre die Mannschaft in EM-Gruppe C gekommen, die ihre Spiele in Bukarest und Amsterdam austrägt. Nun aber ermitteln Nordmazedonien (2:1 gegen Kosovo) und Georgien (1:0 gegen Belarus), beide aus dem Weg D, den letzten Teilnehmer für Gruppe C.