Die Transferperiode bei Real Madrid lief ereignislos ab. In Sachen Neuzugängen tat sich überhaupt nichts, dafür verkauften die Königlichen einige Spieler. So nahm der Klub unter anderem mit Achraf Hakimi, Oscar Rodriguez, Sergio Reguilon und James Rodriguez über 100 Millionen Euro ein. Hinzu kommt, dass das Gehalt von Gareth Bale eingespart wird, der per Leihe zu Tottenham wechselte. Lediglich die ausgeliehenen Spieler Martin Ödegaard, Alvaro Odriozola und Andriy Lunin kehrten zum La-Liga-Klub zurück.