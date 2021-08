Es dürfte selbst für den Besungenen überraschend angemutet haben, als sich am Abend des 22. Juli dieses Jahres plötzlich das gesamte Philips Stadion erhob und von einigen Anpeitschern angespornt wurde, einen simplen, aber gleichzeitig eingängigen Song zu performen: "Mario Götze, schalalalala, Mario Götze, schalalalala", hallte es durch das Eindhovener Rund. Vom Moment der Wertschätzung beseelt, twitterte der Mittelfeldmann der PSV im Anschluss an das Geschehen: "Was für eine Nacht."

Doch wie war es dazu gekommen, dass die Fans des niederländischen Erstligisten derart in Ekstase gerieten, was veranlasste sie zu den verbalen Huldigungen? Götzes Leistung im Hinspiel der zweiten Champions-League-Qualifikationsrunde gegen den türkischen Rekordmeister Galatasaray.

Nach 90 Minuten prangte ein 5:1 aus Sicht der Hausherren auf der Anzeigetafel, Götzes Name erschien gleich zweimal unter dem Resultat . Doppeltorschütze, zudem hatte er seinem Teamkollegen Eran Zahavi einen Treffer aufgelegt.

Das erste Pflichtspiel der Saison, ein fußballerischer Paukenschlag, sollte zum Fingerzeig für die weiteren Partien werden, die bis dato ins Land gingen. Die nächste Runde ums Königsklassen-Ticket überstand die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt ebenfalls unbeschadet, der dänische Vertreter Midtjylland wurde mit 3:0 nach Hause geschickt, wieder steuerte Götze ein Tor bei.

Götze trifft bei erstem Titelerfolg der Saison

Im Kampf um die Johan Curijff Schaal, das Pendant zum deutschen Supercup, behielt die PSV gegen Meister Ajax am vergangenen Wochenende mit 4:0 die Oberhand und tütete damit den ersten Titel der noch jungen Spielzeit ein. Für den Endstand zeichnete in der 89. Minute Götze verantwortlich.

Nach fünf Pflichtspielen stehen vier Tore sowie eine Vorlage für Götze zu Buche, ein Start nach Maß in die neue Saison. Außerhalb des Rampenlichts, das ihm in Deutschland lange merklich zugesetzt hatte, scheint sich der ehemalige Dortmund- und Bayern-Profi bestens zu entwickeln, Coach Schmidt schwärmte bereits im November 2020 von seinem damaligen Neuzugang.

"Seit er bei uns ist, nehme ich ihn als relaxten Menschen wahr, der voll im Leben steht, der seinen Fokus total auf den Fußball legt, der eine überragende Trainingsmentalität hat“, sagte er seinerzeit im Gespräch mit der "Sport Bild". Schmidt ergänzte: "Er bewegt sich überragend in den Räumen, ist immer anspielbar. Bei Mario ist alles top, top, top."

Obwohl die Formkurve seit seinem unvorhergesehenen Wechsel von Dortmund nach Eindhoven im vergangenen Oktober nach oben gewandert war, wurde eine mögliche Götze-Teilnahme an der paneuropäischen EM-Endrunde kaum medial behandelt. Zu stark schien das DFB-Mittelfeld besetzt zu sein, zu wenig Strahlkraft ging offenbar von der Eredivisie aus. Götzes Mitspieler Philipp Max wurde letztlich ebenfalls nicht von Joachim Löw nominiert.

Flick voll des Lobes für Götze

Pünktlich zu Götzes jüngsten Glanzleistungen hat Löw allerdings seinen Hut genommen, die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft heißt seit Anfang August Hansi Flick. Der Bayern-Erfolgstrainer, der dem deutschen Rekordmeister binnen anderthalb Jahren zu beeindruckenden sieben Titeln verholfen hatte, stieß am Dienstag die scheinbar verschlossene Tür für Götze wieder einen Spalt weit auf . "Götze ist in Eindhoven wieder in die Spur gekommen", erklärte Flick auf seiner Antrittspressekonferenz. "Er erzielt Tore, ist wieder wichtig für die Mannschaft."

Wer Flick während seiner Zeit als FCB-Übungsleiter aufmerksam begleitet hat, weiß: Seine Worte sind meist wohl überlegt, beinhalten - mal mehr, mal weniger subtil - immer eine Botschaft. Götze ist wieder auf dem Radar, eine Rückkehr ins DFB-Team mitnichten ausgeschlossen. Flick wolle „die besten Spieler“ dabei haben, diejenigen, die mit starken Leistungen zu gefallen wissen - und nicht diejenigen, die bloß aus Tradition ständig mitgenommen werden.

Götze: "Muss konstant Leistungen bringen"

Als hätte Götze eine Vorahnung gehabt, sagte er schon Anfang Mai, als klar war, dass Löw gehen würde, jedoch von offizieller Seite noch kein Nachfolger präsentiert worden war: "In der Nationalelf sollten doch die besten deutschen Spieler zusammenkommen, sonst wird es schwierig, gegen die großen Nationen zu bestehen.“ Er schob nach: "Das wird auch Jogis Nachfolger so sehen." Götze weiß allerdings auch: "Klar ist, um wieder berufen zu werden, muss ich konstant Leistungen bringen."

Eine selbst auferlegte Marschroute, die es nun konsequent umzusetzen gilt. Am kommenden Samstag geht für Götze und die PSV Eindhoven die Liga los, nur vier Tage später steht das Hinspiel der letzten Quali-Runde für die Champions League an, in der Eindhoven es mit Benfica Lissabon zu tun bekommt.

Es werden also noch einige Spiele ins Land gehen, in denen Götze nachhaltig beweisen kann, dass tatsächlich wieder mit ihm zu rechnen ist. Sichert er sich mit den Niederländern die Champions-League-Qualifikation, bekäme er die Chance eingeräumt, sich endlich wieder auf den ganz großen Bühnen Europas ins Schaufenster zu stellen.

Flick wird die Entwicklung des 29-Jährigen jedenfalls mit Argusaugen beobachten. Ob die Mario-Götze-Sprechchöre schon bald von den niederländischen Nachbarn nach Deutschland schwappen, bleibt zunächst abzuwarten. Es gab diesbezüglich zumindest schon einmal utopischere Zeitpunkte.

