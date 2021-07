"Mit dem neuen Bundestrainer Hansi Flick kann es einen Neuanfang geben, wenn alle im deutschen Fußball daran mitarbeiten", so Vogts weiter.

Der Europameister-Trainer von 1996 fordert darüber hinaus, dass im deutschen Fußball die Trends aus den anderen großen Fußball-Nationen adaptiert werden: "Es ist ganz wichtig rüberzuschauen nach England, Spanien, Frankreich, in die Niederlande und nach Italien: Was machen sie da anders, was können wir adaptieren? Wir sind nicht die Erfinder des Fußballs, darum sollten wir nicht den falschen Stolz haben und nur im eigenen Saft kochen."

