Dadurch findet sich die deutsche Mannschaft nach dem ersten Spieltag der Gruppe F hinter Portugal und Frankreich auf Rang drei wieder, dahinter folgen die Ungarn.

Der Druck auf Deutschland vor der nächsten Partie am Samstag gegen die Portugiesen ist damit gestiegen.

Die Pressestimmen zum Spiel:

DEUTSCHLAND

Spiegel: "Deutschland verliert Auftaktspiel gegen Frankreich - Hummels schießt Eigentor. Null Punkte zum Auftakt: Gegen Weltmeister Frankreich fiel der DFB-Elf offensiv zu wenig ein. Mats Hummels traf bei seinem Pflichtspiel-Comeback ins eigene Tor."

Süddeutsche: "Ein Schienbein zu viel. Die deutsche Nationalmannschaft schafft es, den vielleicht besten Angriff der Welt einzubremsen - sie verliert aber dennoch durch ein Eigentor von Mats Hummels 0:1 gegen Frankreich."

sport1.de: "Bittere Pleite für Deutschland. Historischer Fehlstart für Deutschland bei der EM 2021! Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw kassierte im ersten Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich eine bittere 0:1 (0:1)-Niederlage und startete damit erstmals überhaupt mit einer Niederlage in eine EM-Endrunde."

spox.com: "Hummels-Eigentor und zu wenig Offensiv-Power - DFB-Team unterliegt Bleus. Joachim Löw ist beim Start in sein letztes Turnier als Bundestrainer ein erfolgreicher Start verwehrt worden. Im ersten Spiel der EM-Gruppe F in München unterlag die DFB-Elf dem Weltmeister aus Frankreich mit 0:1 (0:1). Das einzige Tor des Tages erzielte ein von Löw für das Turnier erst reaktivierte Nationalspieler."

Bild: "Bittere Auftaktpleite für Jogi. Dieses Geschenk nimmt der Weltmeister dankend an! Hummels schießt Frankreich zum Sieg. Deutschland serviert Favorit Frankreich die ersten drei Punkte zum EM-Auftakt auf dem Silbertablett. Den 1:0-Sieg verdanken die Franzosen einem historischen Eigentor von DFB-Rückkehrer Mats Hummels."

FRANKREICH

L'Équipe: "Die Blues gewinnen in Deutschland und starten perfekt in die EURO. In Schlüsselmomenten solider und sich ihrer Stärke sicher, legten die Blues bei der EM los, indem sie in München gegen Deutschland (1:0) gewannen. Der Weg ins Achtelfinale ist bereits frei."

Eurosport.fr: "Eine Demonstration der Stärke. Die Bleus gewinnen den Schocker gegen Deutschland. Es war der erwartete Kampf, auf den Frankreich perfekt reagiert hat. Schon beim Turnierstart zeigte die Tricolore eine sehr ermutigende technische Qualität und defensive Solidität."

Le Parisien: "Der Weltmeister legte mit einem 1:0-Sieg gegen die Deutschen in München einen gelungenen Start in die EM hin. Ein vielversprechender Start, auch wenn kein Franzose traf."

Le Monde: "Die Blues von Mbappé und Benzema gewinnen (1:0) dank eines Eigentores von Hummels und schließen sich Portugal an der Spitze der Gruppe F an."

Le Figaro: "Das französische Team startet siegreich und überzeugend gegen Deutschland (1:0) in die EM.

SPANIEN

AS: "Ein beeindruckendes Frankreich überpowert Deutschland. In einem Spiel, das von Anfang bis Ende in wildem Tempo gespielt wurde, dominierte Deutschland den Ballbesitz und kam auf zehn Torschüsse, wovon aber nur einer aufs Tor ging. Hummels' Eigentor in der 20. Minute reichte, um Deschamps Frankreich einen entscheidenden Sieg zum Auftakt in der Todesgruppe zu sichern."

Marca: "Hummels' Eigentor verschafft Frankreich den Sieg. Deutschland hatte noch nie ein Auftaktspiel in der Gruppenphase bei einer EM verloren. Frankreich brachte den Ball in der zweiten Halbzeit zweimal im Netz unter, aber beide Tore wurden wegen Abseits zurückgerufen."

ENGLAND

Mirror: "Allez les Bleus. Pogba glänzt beim Auftaktsieg des Favoriten Frankreich in München. Ein Eigentor von Mats Hummels reichte aus, um das Spiel, das Frankreich weitgehend dominierte, zu entscheiden. Les Bleus stellten ihre Titelambitionen unter Beweis."

The Sun: "Es brauchte immer etwas Besonderes, um bei diesen beiden Giganten den Unterschied zu machen - aber niemand hatte damit gerechnet, dass Hummels das erledigt."

