In einem ultimativen Showdown gegen den Favoriten aus Frankreich (8:7 n.E.) parierte der Gladbacher den entscheidenden Elfer von Superstar Kylian Mbappé und sicherte den Eidgenossen ihren ersten Einzug ins Viertelfinale einer Fußball-Europameisterschaft.

Doch bereits vor dem Anpfiff war das Achtelfinalspiel gegen die Équipe Tricolore eine besondere Partie für den 32-Jährigen, der bei der magischen Nacht von Bukarest wohl den sportlichen Höhepunkt seines Lebens erlebte.

So betrat Sommer am Montag zum 65. Mal ein Fußballfeld im Schweizer Nationaltrikot und wurde damit zum Rekord-Goalie der Nati.

Umso emotionaler zeigte sich der Elfmeter-Held dann im Interview nach dem Spiel. "Das ist Geschichte", freute er sich: "Wir haben ein paar Mal die Möglichkeit gehabt, sind ein paar Mal gescheitert. Ich bin unglaublich stolz auf diese Mannschaft."

Sommer: Franzosen waren "ein bisschen überheblich"

Nachdem die Elf von Nationaltrainer Vladimir Petković bereits mit 1:3 gegen Frankreich in Rückstand geraten war, rettete sich das Team mit zwei späten Treffern noch in die Verlängerung sowie später ins Elfmeterschießen. Man habe gemerkt, dass die Franzosen nach dem 3:1 "ein bisschen überheblich" waren, so der Keeper.

"Es hat niemand mehr wirklich an uns geglaubt", sagte Sommer, aber die Mannschaft habe sich geschworen, "egal wie es läuft, wir gehen bis zum Schluss."

"Ich glaube, wir haben alles, was wir in uns drin haben, heute auf dem Platz gelassen", resümierte ein überglücklicher Nationaltorwart, der nach diesem denkwürdigen Fußballabend mit der Schweiz den ersten Sieg über Frankreich seit 29 Jahren feiern konnte.

