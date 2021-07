Update 03/07/2021 Am 09:39 GMT

Viele Fans waren sich am späten Abend einig: Die Begegnung zwischen Italien und Belgien war Beste, was die Europameisterschaft bislang zu bieten hatte.

Beide Teams spielten anspruchsvollen Fußball, vor allem die Squadra Azzurra, die bereits in der Vorrunde für Furore gesorgt hatte, glänzte abermals mit einer qualitativ hochwertigen Offensivleistung.

Erst kurz vor Anpfiff des Abendspiels war auch im anderen Viertelfinale eine Entscheidung gefallen: Spanien hatte sich erst im Elfmeterschießen mit 4:2 (1:0, 1:1, 1:1, 1:1) gegen aufopferungsvoll kämpfende Schweizer durchgesetzt . Spanien-Torwart Unai Simon avancierte dabei mit zwei gehaltenen Elfmeter zum Helden.

Im Anschluss lobte die spanische Presse ihren "Heiligen", verneigte sich jedoch ebenfalls vor den Eidgenossen. Nach Italiens Gala gab es europaweiter Anerkennung, vor allem die Medien im eigenen Land stellten Mancinis Team ein hervorragendes Zeugnis aus.

Eurosport.de fasst die internationalen Pressestimmen zu den ersten beiden Viertelfinalspielen der Europameisterschaft zusammen.

EM 2020: Italien - Belgien - Pressestimmen aus Belgien

De Standaard: "Insigne zerstört den belgischen EM-Traum. Gespielt, gekämpft, aber verloren. Nach einem fulminanten Fußballspiel gingen die Red Devils gegen Italien zu Boden. Melancholie in München. Wieder nicht! Dies hätte das Jahr sein sollen, in dem Belgien den begehrten Pokal mit nach Hause nimmt. Leider sollte es nicht sein."

Nieuwsblad: "Diese Generation bekommt nicht mehr viele Möglichkeiten. Noch eine, vielleicht. Nächstes Jahr bei der WM in Katar. Aber wird es jemals gelingen? In diesem entscheidenden Spiel waren sie einfach nicht gut genug."

Grenzecho: "Ciao, Belgien! Aus der Traum vom Titel. Nach 45 Minuten waren sich alle Zuschauer und Experten einig: Das war das bislang beste Spiel der EM."

EM 2020: Italien - Belgien - Pressestimmen aus Italien

Gazzetta dello Sport: "Ole Italia! Bei der Schlacht gegen die Belgier in München sind die Azzurri einfach fabelhaft. Barella und Insigne schaffen Meisterwerke, der monströse Chiellini zwingt Lukaku zur Kapitulation. Wir verdienen diesen EM-Titel".

Corriere dello Sport: "Es ist kein Traum, sondern wahr! Wieder eine magische Nacht. Italien schlägt Belgien am Ende eines fast perfekten Matchs, ein verrücktes Spiels mit viel Herzklopfen".

Tuttosport: "Bellissima Italia, das mit Herz und Kopf, Mut und Technik siegt. Ein Italien, das während des Spiels konstant wächst, in den Schwierigkeiten kompakter wird und den voll verdienten Einzug ins Halbfinale schafft. Mancinis unglaubliche Siegesserie hält an."

Corriere della Sera: "In München ist eine Ära zu Ende gegangen, jene des Catenaccio. Mancini hat ein neues Italien gegründet, das die Rivalen zur Verteidigung verurteilt. Die Intelligenz des Spiels hat gesiegt. Mancini zwingt seine Jungs zum schnellen Spiel."

La Repubblica: "Alle verrückt für Italien: Insigne und Barella, zwei Talente mit Niveau, stürzen die Giganten. Fußball kann wunderbar unter 1,70 Meter sein. Man kann Fußball spielen, wie ein Riese und man kann außergewöhnliche Dinge in einem kleineren Körper tun, der aber bewundernswert den Ball herumschleudert."

EM 2020: Italien - Belgien - Pressestimmen aus Spanien

Marca: "Italien ist zurück. Dieses neue Italien spielt guten Fußball - versteht es aber auch zu leiden. Die goldene Generation Belgiens muss jetzt auf die WM 2022 in Katar warten."

AS: "Dieses Italien ist eine Augenweide. Gegen Italien zu spielen ist schlimmer als ein Zahnarztbesuch."

Sport: "Der Erfolgsweg Mancinis und seiner Mannschaft geht weiter."

El Mundo Deportivo: "Mit Italien ist nach dem Fehlen bei der WM 2018 ein Koloss zurück."

EM 2020: Schweiz - Spanien - Pressestimmen aus der Schweiz

Blick: "Ihr seid unsere Europameister der Herzen. Was für ein Kampf, was für eine Moral, was für ein Team! Diese Nati hat die Herzen der Menschen berührt. Es ist diese Hingabe zum Sport, welche die Menschen begeistert hat. Die dafür sorgen wird, dass ab heute ganz viele kleine Kinder als Yann Sommer ins Tor stehen wollen. Die sich vielleicht sogar die Haare wie Granit Xhaka färben dürfen."

Tagesanzeiger: "Viele, viele Jahre waren Spiele der Schweizer Nationalmannschaft keine Garantie für große Unterhaltung. Aber was wir an der Europameisterschaft 2021 mit dieser Mannschaft erleben, ist großartig."

NZZ: "Die Schweizer Fußballer gehen als aufmüpfige Gegner aus der Europameisterschaft, nach einer weiteren bewegenden Partie. Sie reisen heim, mit dem größten Schatz der jüngeren Schweizer Fußballgeschichte: mit der ersten Viertelfinal-Teilnahme an einer Endrunde seit 67 Jahren."

EM 2020: Schweiz - Spanien - Pressestimmen aus Spanien

Marca: "JAAAAAAAAAAAAA! Zwei Riesenparaden von Unai bringen uns ins Halbfinale. Spanien schaffte es in seinem bisher schwächsten Spiel gegen eine heroische Schweiz nicht, über ein Unentschieden hinauszukommen. Die Schweiz war eine Gruppe von Widerstandskämpfern, Sommer spielte im Legenden-Modus."

AS: "Die Hände eines Heiligen. Spanien steht im Halbfinale dank Unai Simon. Unai hat so große Eier. Wir haben gelitten, aber wir sind weiter. Das Elfmeterschießen war nichts für alle mit Herzschwäche."

Sport: "Ab ins Halbfinale! Oyarzabal erlöst ein ganzes Land. Sommer wollte sich erneut in eine schwarze Bestie verwandeln, aber Unai gewann die Schlacht gegen ihn."

El Mundo Deportivo: "Luxus-Halbfinale! Unai Simon war wieder der Held. Die Elfmeter lächeln Spanien an."

