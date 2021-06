Publiziert 13/06/2021 Am 15:17 GMT

Nach ihrem historischen Sieg war die Stimmung bei den Finnen für ein paar Momente so ausgelassen, wie sich das gehört: Elfmeterkiller Lukas Hradecky schnappte sich nach dem Abpfiff kurzerhand ein Megafon und gab vor den freudetrunkenen Fans den Vorsänger. Siegtorschütze Joel Pohjanpalo hüpfte breit grinsend mit seinen Teamkollegen vor der Kurve, auch eine kleine La Ola durfte nicht fehlen. Doch das war es dann auch.

Die Partylaune nach dem 1:0 (0:0) gegen Dänemark war angesichts des Dramas um Christian Eriksen schnell verflogen . "Die beste Nachricht des Tages ist, dass es ihm gut geht. Das ist das Einzige, das mir etwas bedeutet", sagte der sichtlich bewegte Pohjanpalo: "Ich hatte eine Frau auf der Tribüne und ein Kind zu Hause, also ... ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach so froh, dass es ihm gut geht. Ich hoffe, er erholt sich vollständig."

In der Kabine sei es nach Abpfiff "sehr ruhig" gewesen, berichtete auch sein Sturmpartner Teemu Pukki: "Es herrschte nicht die gleiche Karnevalsstimmung wie sonst."

Auch Kapitän Tim Sparv war tief betroffen. "Was für eine Achterbahn der Gefühle dieser Tag war", twitterte der 34-Jährige: "Fußball ist so unbedeutend, wenn so etwas passiert. Das Leben ist kostbar. Passt auf euch auf."

Pukki erklärt Spiel-Fortsetzung: "Haben entschieden, das wir das machen, was die Dänen möchten"

Eriksen war kurz vor der Halbzeit zusammengebrochen und musste mit Herzmassagen wiederbelebt werden. Nach rund einer Stunde hatte es Entwarnung gegeben. Der 29-Jährige sei "stabil" und "wach", berichteten die Europäische Fußball-Union (UEFA) und der dänischen Verband DBU. Die Partie wurde nach eineinhalbstündiger Pause fortgesetzt. "Wir haben entschieden, dass wir das machen, was die Dänen möchten. Wir wären mit allen Entscheidungen einverstanden gewesen", betonte Pukki.

Für ihn sei es nach der Unterbrechung eines der "schwierigsten Spiele der Karriere" gewesen, ergänzte der ehemalige Schalker. Trainer Markku Kanerva berichtete, er habe vor der Fortsetzung die Marschroute ausgegeben, so zu tun, "als ginge es komplett von vorne los". Seine Mannschaft habe es dann "doch irgendwie geschafft, uns auf das Sportliche zu konzentrieren und die drei Punkte zu holen".

Pohjanpalo gelingt erstes EM-Tor der finnische Fußball-Geschichte

Und das gelang mit einer gnadenlosen Effizienz. Mit dem einzigen Torschuss, genau genommen einem Kopfball, traf Union Berlins Pohjanpalo (60.) zum historischen Triumph beim EM-Debüt.

Die Dänen verzweifelten derweil an Hradecky. Der Schlussmann von Bayer Leverkusen zeigte gleich mehrmals beeindruckende Reflexe, rettete mit einem parierten Foulelfmeter von Pierre-Emile Höjbjerg (74.) die Sensation.

Doch wirklich genießen konnte das in Kopenhagen eben keiner.

