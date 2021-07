Chiellini sagte gegenüber "uefa.com": "Paradoxerweise haben auch wir ihn anfangs für verrückt gehalten, als er uns gesagt hat, dass wir uns in den Kopf setzen sollen, die EM zu gewinnen."

Drei Jahre später steht Italien im EM-Finale und hat am Sonntag (21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) die Chance, den Traum wahr zu machen.

Auch für den 36-Jährigen ist dies eine Überraschung, da das Team zwischenzeitlich selbst nicht mehr an sich geglaubt habe. "Aber tatsächlich hat er in dieser Zeit eine Mannschaft geformt, die es bis ins Finale geschafft hat", so der Kapitän, der voller Vorfreude auf das Finale am Sonntag vorausblickt: "Jetzt steht das bevor, wovon wir seit drei Jahren träumen. Das, was der Trainer uns nach und nach eingebläut hat, bis es Realität wurde.”

Der Profi von Juventus Turin warnte aber vor allem vor dem Duell mit Englands Kapitän Harry Kane: "Er ist ein kompletter Spieler, er kann sich fallen lassen und seine Mitspieler einsetzen, er trifft mit dem Kopf, er trifft aus der Distanz, er trifft aus der Nähe."

Chiellini vor EM-Finale: "Wir spielen für ganz Italien"

Angst habe Italien aber vor dem Finale nicht. Respekt schon. Doch das italienische Team habe bereits "Außergewöhnliches" geleistet, so Chiellini und fügte hinzu: "Sie (England, Anm. d. Red.) haben Qualität, aber auch wir haben Qualität in allen Mannschaftsteilen."

Das Ziel der italienischen Mannschaft dürfte klar sein: Sie wollen den Titel gewinnen. Chiellini, der zum ersten Mal 2004 für die Nationalmannschaft spielt, aber noch keinen großen Titel gewinnen konnte, meinte: "Gewinnen ist mit 37 genauso schön wie mit 21."

Der Innenverteidiger fügte noch hinzu: "Vielleicht genießt man es mit 37 mehr, weil man weiß, wie schwierig das ist und was dahintersteckt."

Der EM-Triumph wäre jedenfalls die Krönung seiner Karriere. "Wir spielen für ganz Italien und hoffen, dass wir einen weiteren fantastischen Abend gemeinsam erleben können", kündigte Chiellini an.

