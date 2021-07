Zum einen sei die Ablöseforderung von PSV für Borussia Dortmund problematisch. Dem Bericht zufolge fordert der niederländische Klub weit über 30 Millionen Euro, der BVB sei aber nicht bereits mehr als 27 Millionen Euro für den Stürmer zu zahlen.

Laut "Transfermarkt.de" beläuft sich der Marktwert des Offensivspielers auf 30 Millionen Euro. Der 22-Jährige wechselte 2017 zur PSV Eindhoven, bei der er seit 2018 zur ersten Mannschaft gehört. Bei seinem derzeitigen Arbeitgeber steht der niederländischen Nationalspieler auch noch bis 2024 unter Vertrag.

Zum anderen fordert Malens Agent - er wird von Star-Berater Mino Raiola vertreten - offenbar eine Gehaltsverdreifachung, was dann ein Jahresgehalt von rund sechs Millionen Euro entsprechen würde.

Malen überzeugte zuletzt mit straken Auftritten für die Niederlande bei der EURO 2020: Er spielte sich im Turnierverlauf der EM in die Startelf und lieferte in vier Partien zwei Torvorlagen. In der vergangenen Saison glänzte der 22-Jährige bei der PSV Eindhoven mit 27 Toren und zehn Vorlagen in 45 Pflichtspielen.

Aufgrund seiner überzeugenden Leistungen gilt Malen in Dortmund als Wunschlösung, um die Nachfolge von Sancho anzutreten, den es zu Manchester United zieht . Doch bevor es zu einem Transfer kommen kann, müssen sich die beiden Parteien allerdings noch in zwei entscheidenden Punkten einigen.

